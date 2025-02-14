為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公費流感疫苗雲林分配2830劑 20日開打

    2025/02/14 05:30

    至各衛生所及合約醫療院接種 符施打對象可先洽詢衛生所

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕流感疫情升溫，國內各地出現搶打疫苗情況，中央增購十．五萬劑流感疫苗，雲林縣分配到二八三○劑，雲林縣衛生局長曾春美指出，廿日在縣內各衛生所及合約醫療院所開打，因數量有限，符合接種對象可先洽詢衛生所。

    全縣流感併發重症已確診17人

    雲林縣衛生局統計，目前仍是流感流行期，截至昨天全縣通報疑似流感併發重症有十九人，確診十七人，確診者中有二人死亡，分別是廿多歲職業軍人、七十多歲長者，去年同期重症有十人。

    大S猝逝事件，國內出現流感疫苗搶打潮，有診所指出，上週每天詢問有沒有流感疫苗電話接到手軟，甚至有外縣市民眾來接種，連從沒打過疫苗的人也跑來要打。衛生局指出，一．四萬劑在十二日用罄。

    曾春美說，中央增購的四價公費流感疫苗，按人口比例雲林分配到二八三○劑，十七日會配送到衛生局，廿日在各衛生所及合約醫療院所開打，因數量不多，學生不再入校園集中接種，尚未施打者可持健保卡到合約院所接種。

    曾春美表示，除接種疫苗，民眾也要做好個人生活好習慣，包括用肥皂勤洗手、戴口罩、生活作息飲食正常，增加強個人防護力，若有流感症狀應及早就近就醫治療，持續高燒、呼吸困難等危險徵兆要儘速就醫，掌握治療黃金時間。

    衛生局籲勤洗手、戴口罩

    衛生局指出，增購公費疫苗接種象為醫事及衛生防疫人員、六十五歲以上、五十五歲以上原住民、安養長照機構住民及工作人員、滿六個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具潛在疾病者、家中有六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及居家托育人員、高中職（含五專一至三年級）以下學生、禽畜相關及動物人防疫人員。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播