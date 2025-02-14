公費流感疫苗雲林分配2830劑 20日開打

2025/02/14 05:30

至各衛生所及合約醫療院接種 符施打對象可先洽詢衛生所

〔記者黃淑莉／雲林報導〕流感疫情升溫，國內各地出現搶打疫苗情況，中央增購十．五萬劑流感疫苗，雲林縣分配到二八三○劑，雲林縣衛生局長曾春美指出，廿日在縣內各衛生所及合約醫療院所開打，因數量有限，符合接種對象可先洽詢衛生所。

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全縣流感併發重症已確診17人

雲林縣衛生局統計，目前仍是流感流行期，截至昨天全縣通報疑似流感併發重症有十九人，確診十七人，確診者中有二人死亡，分別是廿多歲職業軍人、七十多歲長者，去年同期重症有十人。

大S猝逝事件，國內出現流感疫苗搶打潮，有診所指出，上週每天詢問有沒有流感疫苗電話接到手軟，甚至有外縣市民眾來接種，連從沒打過疫苗的人也跑來要打。衛生局指出，一．四萬劑在十二日用罄。

曾春美說，中央增購的四價公費流感疫苗，按人口比例雲林分配到二八三○劑，十七日會配送到衛生局，廿日在各衛生所及合約醫療院所開打，因數量不多，學生不再入校園集中接種，尚未施打者可持健保卡到合約院所接種。

曾春美表示，除接種疫苗，民眾也要做好個人生活好習慣，包括用肥皂勤洗手、戴口罩、生活作息飲食正常，增加強個人防護力，若有流感症狀應及早就近就醫治療，持續高燒、呼吸困難等危險徵兆要儘速就醫，掌握治療黃金時間。

衛生局籲勤洗手、戴口罩

衛生局指出，增購公費疫苗接種象為醫事及衛生防疫人員、六十五歲以上、五十五歲以上原住民、安養長照機構住民及工作人員、滿六個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具潛在疾病者、家中有六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及居家托育人員、高中職（含五專一至三年級）以下學生、禽畜相關及動物人防疫人員。

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