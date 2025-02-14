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    台南燈會、花季浪漫 有情人幸福滿分

    新化虎頭埤情人節推出多項浪漫活動。（台南市觀旅局提供）

    新化虎頭埤情人節推出多項浪漫活動。（台南市觀旅局提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕還沒決定情人節去哪裡慶祝嗎？市長黃偉哲邀請大家來一趟浪漫的台南之旅，情人節當週，南市安排幸福滿滿的活動，包括燈會、市集、花季及旅宿優惠，非常適合有情人共度浪漫時光。

    觀旅局長林國華指出，台南無論是戶外活動還是浪漫的燈光秀，都能讓你和伴侶度過難忘情人節。

    今年情人節，虎頭埤與台南高爾夫球場聯手推出多項浪漫活動，包括球場體驗、情侶專屬的「橄欖情人餐」、手作葫蘆愛情御守、天鵝船體驗，還有虎月愛情橋的愛情鎖合影；參加者可獲得USB隨身LED燈（限量二百份），每日至少廿組，兩人同行優惠價五九二元起。

    另外，新營波光節、鹽水月津港燈節、左鎮燈會、龍崎光節－空山祭、七股鹽山雪鹽祭，以及市區四大燈會─府城普濟燈會、府城成功燈會、海安燈會及神農街元宵花燈展等都橫跨情人節，各有特色，白天搭配市區古蹟景點、小吃美食，輕鬆規劃甜蜜情人節行程。

    觀旅局表示，魔法屾林市集（二月十四至十六日）在情人節當天登場，想體驗不一樣的魔法世界，十鼓文創園區的魔法屾林市集絕對不容錯過，將帶來一場融合魔法故事、藝術、歷史、料理和震撼擊鼓表演的奇幻盛宴。

    台南四大燈會橫跨情人節，可規劃甜蜜行程。 （記者蔡文居攝）

    台南四大燈會橫跨情人節，可規劃甜蜜行程。 （記者蔡文居攝）

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