南征北討 李香穎成「足球女遊俠」

李香穎從小學就開始接觸足球運動， 幾乎都是在男足隊中練習長大。（李香穎提供）

2025/02/14 05:30

記者洪瑞琴／專題報導

「先相信自己，別人才能相信你！」台南女中高三生李香穎，有閱讀障礙，與學習困難奮鬥，但她在十五歲時就拿到D級裁判證，南征北討踢遍超過廿校及民間社團足球隊，闖出「香香」名號，以意志毅力證明「路是自己走出來的」。

以尺遮書頁逐行閱讀 克服障礙

閱讀障礙也是學習障礙的一種，她必須花費比別人多好幾倍時間唸書，李香穎說，為了克服障礙，她以尺遮住書頁下半段，再逐行閱讀，利用網路影音平台輔助學習，看試卷要看很多遍理解題意才作答，作答後須再檢視校正，往往答題時間不夠，題目沒寫完，但是答對率逾九十九％。

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至於足球運動，李香穎小學二年級開始接觸，因迷上「足球騎士」、「足球小將翼」等動漫，內心澎湃沸騰，可是南部無校外女足隊，她幾乎是在男足隊中練習長大。

高中生身分籌辦8大學足球賽

李香穎曾因運動二次骨折手術住院，復原後仍不放棄興趣，去年以高中生身分籌辦「南岸盃」南部八校大學足球賽，特別設計自由球員規則，讓自己也能參賽，更號召高中與大學球友組成足球隊「Naniat」（隊名為Tainan反過來唸），推廣南部足球運動。

由於台南足球隊少，她透過教練介紹到台南一中校隊或其他大學校隊系隊練球或比賽，週末再參加高雄、台北足球俱樂部；南北奔波，成了「足球女遊俠」。

穿學生制服挺青鳥 勇敢表達

去年十二月廿日，台南民眾抗議國民黨、民眾黨聯手強修《公職選罷法》等法案，自發性集結在台灣文學館前，高舉各式自製標語，聲援「冬季青鳥在台北」行動。香香也穿學生制服舉牌「我是學測生，你以為我很愛上街頭嗎」無畏旁人眼光，勇敢表達學生心聲。

一般人認為足球不適合女孩子，李香穎以自身努力與行動實踐，「足球會讓一個人更優秀、更是努力前進動力」。

李香穎聲援「冬季青鳥在台北」行動，舉牌勇敢表達學生心聲。（擷取自網路）

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