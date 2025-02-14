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    曼谷發明展 台灣「發明家」奪4金

    會稽國中林芷翗（右二）表現突出，與隊友東門國小簡彩昕（左二）、建德國小蔡宗佑（中）合力奪得多項殊榮，左一為會稽國中校長李文義、右一指導老師官賢相。（會稽國中提供）

    會稽國中林芷翗（右二）表現突出，與隊友東門國小簡彩昕（左二）、建德國小蔡宗佑（中）合力奪得多項殊榮，左一為會稽國中校長李文義、右一指導老師官賢相。（會稽國中提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市會稽國中科學發明社指導老師官賢相等卅一位師生組成「發明家團隊」，在這個月初舉辦的曼谷國際發明展勇奪四金、五銀、四銅，更獲得大會特別獎與多國特別獎，其中，會稽國中二年級學生林芷翗（音同奇）克服語言與心理障礙，勇敢以英文向評審講解她的發明，更在臨場競賽中與隊友合力奪得多項殊榮。

    林芷翗臨危受命與桃園區建德國小六年級學生蔡宗祐、東門國小六年級學生簡彩昕，共同參加大會指定的優選作品簡報競賽，三人臨場合作無間，參賽作品「組合式清潔刷」最終獲得日本特別獎、一面銅牌與簡報賽入選獎。

    「組合式清潔刷」整合刷子與水管功能，讓清潔時能夠同步沖洗，並具備開關水源的機制，而且刷頭可更換，適用於窗戶、車輛及各類清潔需求，具備相當的市場潛力，獲得評審一致好評。

    林芷翗分享參賽歷程說，初到泰國時，因不適應當地飲食導致身體不舒服，加上競賽壓力，一度感到緊張，但經老師官賢相指導學會冥想與腹式呼吸來調整狀態，終能克服困難，完成比賽，這次經歷讓她學習到，只有勇敢突破自己，才能真正邁向卓越。

    蔡宗祐與簡彩昕也表示，這次比賽體驗到國際競賽的刺激與挑戰，也學習到團隊合作與臨場應變能力。

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