被辭職？ 桃園環保局長陳世偉調參事

桃市府環保局長陳世偉。（資料照，記者鄭淑婷攝）

2025/02/14 05:30

〔記者鄭淑婷、陳璟民／桃園報導〕市政府小內閣再傳異動！繼原住民族行政局長、智慧城鄉發展委員會主委於二月五日換人後，才隔八天，市府昨天下午突然發布環保局長陳世偉調任市府參事，職務由副局長葉孟芬暫代，都於今天生效，外傳陳是「被辭職」，他昨回應「沒有委屈」。

陳世偉為東海大學化學工程博士、美國紐澤西理工學院環境科學工程碩士，在前縣長吳志揚時期曾任環保局長，之後到行政院環保署服務，熟稔環保業務，張善政當選市長將他延攬入小內閣，兩年來積極從事，突遭撤換，讓基層訝異，連參事辦公室也是緊急整理出來。

請繼續往下閱讀...

陳世偉近日曾與市府高層談論工作事宜，外傳日前虎頭山會稽掩埋場火災，地方不滿聲浪高漲致使他被辭職，另一說他對公關、多方溝通「感到累了」，但也有人認為這些理由都薄弱，原因恐不單純；陳受訪說，掩埋場兩年燒了三次，他要負責，沒有委屈，本身有事務官任用資格，自己請市長讓他轉任非主管。

陳世偉昨天下午傳訊息給同仁，表達「將於十四日起回任市府參事，感謝團隊夥伴兩年多的努力，環保局是受市府及外界肯定的」，並到各辦公室向同仁辭行。

市長張善政肯定陳任內對環保工作的投入與奉獻，將繼續借重其專業協助推動市政。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法