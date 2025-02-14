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    桃園八德大湳森林公園 領角鴞育雛成功

    大湳森林公園領角鴞眼睛直視前方，只能靠Q軟的脖子看清獵物。 （市府提供）

    大湳森林公園領角鴞眼睛直視前方，只能靠Q軟的脖子看清獵物。 （市府提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市八德區大湳森林公園的隱密樹林內，近日又有一巢領角鴞繁殖成功，親鳥帶著三隻幼鳥離巢，吸引民眾欣賞，市府養護工程處為避免民眾過於接近，請桃園市野鳥學會義工架設望遠鏡並提供生態解說，也在網路說明領角鴞的脖子這麼Q軟的原因，是牠們的眼睛只能直視前方，所以依靠靈活脖子看清獵物。

    桃園市鳥會榮譽理事長吳豫州昨說，領角鴞是國內常見的小型貓頭鷹，牠無法轉動眼珠子，眼睛只能直視前方，不像人類可以不轉頭就偷瞄美女、帥哥，所以靠著靈活轉動的脖子，並用超大的瞳孔，看清暗黑中的獵物。

    吳豫州表示，大湳森林公園開放後，連續兩年都有領角鴞育雛成功，從牠們吐到草地上的食繭觀察，所捕食的不是嚙齒目的老鼠，而是真盲缺目尖鼠科的鼩鼱，有可能是灰鼩鼱或錢鼠，由於尖鼠科代謝率高、餓得很快，要不斷地捕捉昆蟲、蚯蚓、蠕蟲來補充熱能，從領角鴞的食物和繁殖成功，證明這座公園的夜間管制和保留自然演化的空間，是營造生物多樣性的正確規劃。

    養工處長劉軍希說，大湳森林公園因有我國公告的珍貴稀有野生動物「黃鸝」棲息，而得以全區保留，園區內有五千多棵喬木，也有開放水域，是野鳥喜愛的環境，園區記錄到的鳥種共有八十種，也是重要的賞鳥基地，主要觀察對象包含五色鳥、黃鸝、翠鳥、鳳頭蒼鷹及領角鴞。

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