自住3/24前未設籍 房屋稅最高4.2％

桃園市約有10萬5千戶自用住宅仍未辦妥戶籍登記。（記者謝武雄攝）

2025/02/14 05:30

房屋稅2.0新制去年7月上路 稅務局針對自住但尚未設籍 寄出10.5萬份通知書

〔記者謝武雄／桃園報導〕房屋稅2.0新制去年七月上路，自住住家用房屋增訂「本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記」規定，桃園市政府地方稅務局針對去年六月卅日以前是自住房屋且尚未設戶籍的納稅義務人，於今年二月十日以掛號寄發十萬五千餘份輔導通知書，提醒務必於三月廿四日前辦好戶籍登記以確保權益。

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自住符合3條件 適用稅率1.2％

房屋稅2.0新制實施後，自住房屋適用優惠稅率一．二％，但必須符合「房屋無出租或供營業使用」、「供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，且於該屋辦竣戶籍登記」、「本人、配偶及未成年子女全國合計三戶以內」。

未按期限完成設籍 依非自住課稅

稅務局長姚世昌說，因此，去年六月卅日以前之自住房屋，本人、配偶或直系親屬任何一人，在今年三月廿四日以前完成戶籍登記，免向主管稽徵機關申報，即可繼續適用自住稅率課徵房屋稅，若未依期限完成戶籍登記，將改按非自住住家用稅率（三．二％至四．二％）課稅。

地稅局統計，去年全市課徵房屋稅共一百萬九一○八件，有十萬五四二千戶未辦妥戶籍登記，所以發函通知；另，在二月底（納稅義務基準日），本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶房屋，且符合自住房屋條件及現值在一定金額標準（桃園市為一七七萬七四○○元）以下者，地稅局會主動改按全國單一自住用稅率一％課稅，若房屋現值超過前述金額則按一．二％課稅。

舉例甲君與配偶及未成年子女全國僅持有一戶房屋，房屋現值一百萬元，如符合自住房屋條件，今年五月收到房屋稅繳款書稅額為一萬元（即現值一百萬元乘以稅率一％等於稅額一萬元）；如該屋供自住使用，但甲君、配偶或直系親屬沒有任何一人辦妥戶籍登記，將改為非自住住家用稅率，房屋稅將增至三萬二千元。

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