營養午餐亮點食譜 桃市府編製12道

十二道「營養午餐亮點食譜」，有學生票選最愛的茄汁肉醬義大利麵。（市府提供）

2025/02/14 05:30

結合各校共51位營養師 採用當季在地優質食材 並納入學生票選

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市國中小學生營養午餐免費政策邁入第三年，市府教育局結合各校共五十一位營養師，採用當季在地優質食材，以四季為主題，編製「營養午餐亮點食譜」，納入國小學生票選最喜愛的茄汁肉醬義大利麵、玉米濃湯、珍珠奶茶等料理，並設計低鹽、低油、低糖版本，盼讓學生吃得營養、健康又開心。

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低鹽、低油、低糖 學生吃得健康

市長張善政昨到蘆竹區南崁國小出席「營養午餐亮點食譜」發表會，視察食譜菜色與校方為學生準備的午餐包括燕麥飯、開運栗香燒雞、黃金豆腐佐旺來酸甜醬、有機青江菜、元氣四神湯等，他要求學校嚴選營養午餐食材的供應商，確保學生飲食安全，再推動學生從學習選擇健康食物、理解均衡飲食對身體益處，來養成良好的飲食習慣。

茄汁肉醬義大利麵 學生票選最愛

「營養午餐亮點食譜」有家常焢肉、韓式拌飯等十二道菜色，以學生票選最喜愛的茄汁肉醬義大利麵為例，採用大有國小營養師游靜汶的設計，用新鮮番茄熬煮醬汁取代市售番茄醬，調整絞肉比例，減少油脂量與鹽分，提高天然酸甜風味與蛋白質含量。

食譜內的亮點還有師生共煮的菜色，例如同德國小開發可親子共做的「梅香薯排骨」，軟糯的薯塊搭配鮮嫩的排骨，添加梅子酸甜風味，烹調方式簡單卻好吃；瑞坪國中師生開發「个家鄉仙草米粉」，利用楊梅區盛產的仙草，在客家米粉煮湯時放入，搭配香菇、枸杞、紅棗、薑來增添風味，還有當季茼蒿、菇類，兼顧營養與美味。

營養師李金玲說，學生正值成長階段，營養午餐以低油、低鹽、低糖為原則，搭配多元蔬菜、優質蛋白質與全穀類主食，讓他們獲得完整的營養與均衡飲食，相信對身體發展與學習專注力提升都會很有幫助。

十二道「營養午餐亮點食譜」，有家常焢肉。（市府提供）

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