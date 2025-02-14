彰化220間友善店家 消費200元可抽獎

迎接台灣設計展今年十月在彰化登場，縣府公布二百二十間「彰化友善店家」名單，希望營造友善城市來迎客。（記者劉曉欣攝）

2025/02/14 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕迎接台灣設計展今年十月在彰化登場，縣府公布二百二十間「彰化友善店家」名單，希望營造友善城市來迎客，並即日起到三月十六日推出好禮大放送，只要到有參與活動的友善店家消費，單次消費滿二百元，就有機會獲得店家優惠券，還可抽一百元響樂券。

經綠處長張寒青表示，友善店家認證，針對「語言友善」、「Free Wifi」、「無障礙友善」、「哺集乳友善」、「素食友善」、「親子友善」、「多元支付」、「月經友善」、「性別友善」、「友善廁所」、「在地食材友善」及「充電友善」評選項目進行實地走訪，入選店家必須提供至少五個以上的友善服務，才能入選。

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縣府指出，為了鼓勵到友善店家消費，推出「彰化友善店家好店集．消費饗樂趣」活動，即日起到三月十六日止，民眾前往一百多家參與活動店家，單次消費滿二百元，透過手機掃QR Code加入會員，就可以當場抽一百元饗樂券，共有一千張。除此之外，還可獲得店家專屬好禮，有的會送來店小禮，有的店家將送買一送一券。

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