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    東彰道路通車20天 抓115件違規

    東彰道路甫開通超速、闖紅燈不斷，警方二十天取締一一五件違規。（警方提供）

    東彰道路甫開通超速、闖紅燈不斷，警方二十天取締一一五件違規。（警方提供）

    2025/02/14 05:30

    北段速限70公里 南延段限速60公里 取締超速52件、闖紅燈63件

    〔記者湯世名／彰化報導〕全長二十八．二公里的彰化縣「東彰道路」，串連了花壇鄉至二水鄉的交通，全線在上月二十四日通車。但因全線無固定式測速桿，因此車輛超速、闖紅燈不斷，經警方採機動式測速取締，二十天來共取締超速五十二件、闖紅燈六十三件。警方強調，會持續執法，民眾切勿心存僥倖。

    通車前 地方即傳飆車天堂

    東彰道路通車後，未來從台七十四甲線東外環道可直達二水地區，使得原本需要七十五分鐘的車程，縮短至僅約三十分鐘，讓交通更加順暢。東彰北段經過花壇、大村、員林，全長約十．四公里，道路寬二十八公尺，速限七十公里。南延段因路幅較小，限速六十公里。通車典禮過後，有許多用路人立即上路嘗鮮。

    不過全長二十八．二公里的東彰道路，因全線無固定式測速桿或科技執法，整條道路又寬敞、筆直，通車前地方即盛傳恐將淪為飆仔的「飆車天堂」，警方為此實施不定時、不定點機動式取締。在二十天，警方共取締超速五十二件、闖紅燈六十三件，平均一天取締近六件。而在此期間，還發生一起車禍事故，造成一人受傷送醫。

    交通隊機動測速 持續執法

    縣警局交通隊強調，警方會針對東彰道路採不定時、不定點機動式取締並加強巡邏，民眾切勿心存僥倖；由於甫全線通車，還要依據交通流量數據，納入縣府交通處、地方意見後，再行評估是否設置測速桿或科技執法；近期則是要求轄區分局加強巡邏，絕對不容許有飆車行為。

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