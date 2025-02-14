竹山紫南宮吃丁酒 發7萬份料理包

南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動昨登場。（記者劉濱銓攝）

2025/02/14 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山紫南宮「吃丁酒」活動昨登場（見圖，記者劉濱銓攝），雖天公不作美下大雨，但仍吸引三萬多人排隊朝聖，南投縣長許淑華也到場共襄盛舉，廟方為感謝民眾熱情，昨「加倍」發送丁酒料理包，每人可領二包，一共發出七萬餘包，讓大家在春節過後「呷平安、呷發財」。

3萬多人冒雨排隊

廟方主委莊秋安表示，今年春節過後因逢流感高峰，為避免群聚吃丁酒，便改發丁酒料理包，每包為二人份，與過去現場吃丁酒相較，以前為避免民眾食用丁酒後有酒駕疑慮，米酒都會放少一點，但改成料理包後，民眾都外帶回家，因此米酒有多放一些，即便是料理包，但風味不輸現場煮的，甚至吃起來更富酒香。

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每人可領二包

莊秋安也說，「吃丁酒」活動這幾年因疫情改發料理包，以往每人可領一包，但昨下大雨仍吸引三萬多人冒雨排隊，為感謝信眾熱情，便「加倍」發送，每人可領二包，讓排隊的民眾都能帶回家與親友一起「呷平安」，若明年沒有疫情風險，丁酒就有機會改回現場吃。

許淑華表示，紫南宮今年春節人潮創新高，替南投帶來觀光效益，連帶現正舉辦的南投燈會，參觀人次也愈來愈多，廟方丁酒活動是地方盛事，改發料理包清潔衛生，也能避免疫病傳播，感謝廟方用心。

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