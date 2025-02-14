南投北港溪峽谷便道 嚴格管制進入

進入北港溪峽谷入口的工程便道，即日起嚴格管制。 （記者張協昇攝）

2025/02/14 05:30

頻傳摔車及落石砸傷事件 農水署：人、車沒有通行證 不得進入

〔記者張協昇／南投報導〕近日爆紅的南投縣北港溪峽谷祕境，遊客絡繹不絕，惟因頻傳遊客摔車及遭落石砸中受傷等意外事件，加上這幾天下雨及各地仍有地震發生，農水署南投管理處昨起已嚴格管制進入峽谷的便道，人、車沒有通行證不得進入。

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美景媲美太魯閣峽谷 網路爆紅

北港溪中游峽谷祕境，綿延數公里的千仞峭壁上布滿溪嶙峋奇岩怪石與大小岩洞，溪床及清澈溪流上則散落著各種形狀紋理奇秀、巧奪天工的巨石，壯闊奇美的景致如仙境。

惟北港溪峽谷，非一般開放健行路線，係每隔五、六年的枯水期，農水署為維護北港溪上游能高大圳引水隧道等設施，在溪床修築便道供工程車通行，民眾才得以循此便道進入，經網路瘋傳媲美太魯閣峽谷，吸引大批民眾前往朝聖，尤其假日大小車輛湧入，人潮絡繹於途，也帶來安全與破壞環境隱憂。

岩壁噴漆 烹煮野營及亂丟垃圾

除了有遊客在峽谷烹煮野營及隨意棄置垃圾外，還有人在美麗的岩壁上噴漆「到此一遊」而大煞風景，更因便道長約十公里，沿途並無廁所，遊客內急只能找個隱蔽處解決。

尤其近日已發生多起遊客摔車，遭落石砸中受傷及車輛掉入溪流等意外事件，農水署南投管理處與惠蓀林場考量春雨來臨，且各地仍有地震發生，增加遊客滑倒及遭落石砸傷等風險，昨起已要求施工廠商嚴格管制便道入口，沒有通行證的人、車一律不得進入。

農水署南投管理處副處長陳明儀表示，該便道本來就沒有開放，入口處也設有禁止進入公告，只因工程車進出頻繁，過去才沒有嚴格管制，未來若有公務需求，必須向惠蓀林場申請才能進人。

春雨、地震影響 增加意外風險

惟據了解，南投縣政府曾協調惠蓀林場，希望能在枯水期開放北港溪峽谷遊憩；也有遊客認為，未來可考慮在做好安全維護等管理措施下，規劃讓峽谷正式開放，包括施設臨時廁所及禁止車輛進入，讓更多人有機會欣賞此一大自然美景。

對此，惠蓀林場表示，北港溪峽谷屬破碎岩層，地勢陡峻易有落石，工程便道路況不佳，滑倒等風險難以預測，林場立場目前仍傾向不對外開放。

南投北港溪峽谷壯闊奇美，流水潺潺，被網友喻為擁有媲美太魯閣峽谷的絕世美景。（記者張協昇攝）

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