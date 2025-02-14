竹市17公里海岸線優化 打造友善環境

新竹市17公里海岸風景區進行優化工程，預計今年8月完工。（記者洪美秀攝）

2025/02/14 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府投入三千八百萬元，進行十七公里海岸風景區環境優化工程，昨天開工，將針對既有設施、導覽指標系統及廁所進行改善，打造無障礙環境及友善親子空間，工期預計一百八十個工作天，八月完工。

市府表示，交通部觀光署補助二○五二萬元，加上市府自籌一七四八萬元，共投入三千八百萬推動優化工程，將建置無障礙設施，改善既有人行步道、觀景平台、休憩區及廁所等，讓行動不便者來到竹市十七公里海岸線也能輕鬆暢遊，並增設幼兒尿布檯及親子廁所設施。

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市府表示，十七公里海岸線風景區範圍從南寮漁港延伸至新竹市與苗栗縣交界，透過自行車道串聯沿海各景點、休憩區及觀景平台，滿足遊客的觀景與遊憩需求。

工務處說明，優化工程包括增設三處尿布檯、一處沙灘清洗區，改善三間無障礙廁所及二○八六平方公尺的無障礙鋪面環境，且會新設一六三平方公尺無障礙空間，採用複層式植栽設計，新增綠帶面積達八四五平方公尺，並改善十八處路口、廣場及公廁導覽指引系統，提升三處景點與四座廁所的照明設施，並新增及改善六十九盞路燈。

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