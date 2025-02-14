西濱擬設南寮漁港交流道 竹市憂衝擊觀光

交通部公路局規劃西濱公路高架路段，擬從台68線銜接台61線新設系統交流道，但市府及當地居民都持反對立場。（記者洪美秀攝）

2025/02/14 05:30

市府︰府會及地方堅決反對 公路局綜規期末報告審查會裁示再溝通

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通部公路局昨天召開「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程綜合規劃」期末報告審查會議，新竹市府交通處長倪茂榮代表市府，對公路局所提新設南寮漁港系統交流道，表達堅決反對立場。市府指出，公路局預計在南寮漁港新設的台六十八與台六十一系統交流道，經過多方評估將重創南寮漁港觀光資源及天然景觀，包括市府、市議會及地方民眾在公聽會及說明會都表達反對立場，呼籲公路局考量竹市居民權益及環境資源，傾聽地方聲音進行修正。幸經會議主席裁示，已請公路局與竹市府溝通研議。

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改善台15線壅塞 擬新建交流道

交通處表示，為改善台十五線長期壅塞，降低交通對沿線居民生活的衝擊，交通部公路局推動「西濱快速公路鳳鼻至香山段新建工程」，但預計在南寮漁港新設的台六十八與台六十一系統交流道，將重創南寮漁港觀光資源及天然景觀，市府表達反對立場，並堅守竹市觀光資源與天然景觀。

倪茂榮說，此次期末報告針對歷次公聽會竹市各界反對新建南寮漁港系統交流道、廢除榮濱路匝道與縮減南寮大道等方案進行審議，雖保留台六十八榮濱路匝道、維持南寮大道雙向通行，卻仍保留南寮漁港新設系統交流道計畫，此舉將重創當地觀光資源與天然景觀，其工程可行性還要考量河川土壤地質條件、出海口水文複雜因素、舊南寮漁港文化保留、香山濕地生態衝擊，以及遊憩空間完整性、對當地漁民的影響及氣候條件如東北季風造成的積沙等。

市府︰台61線增2交流道已分流

此外，此新設系統交流道位於出海口，水流及水文皆複雜、施工難度高；加上系統交流道落柱位置、分布、空間規劃及施工期間對當地生活與交通影響等關鍵課題，反對貿然新設系統交流道。

倪茂榮說，新建台六十一高架道路增設鳳鼻、港南交流道已大幅轉移台十五線通過性車流，無新設系統交流道的必要性與效益，呼籲公路局調整可行方案並與地方持續溝通，重新規劃符合當地需求的道路計畫。

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