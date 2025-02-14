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    大湖東興國小深耕數位學習 金質獎3連霸

    全國唯一，東興國小獲教育部數位深耕金質獎三連霸。學校也到世貿讓參觀人員測試，大獲好評。（校方提供）

    全國唯一，東興國小獲教育部數位深耕金質獎三連霸。學校也到世貿讓參觀人員測試，大獲好評。（校方提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕坐落於苗栗縣大湖鄉馬那邦山登山口旁的東興國小，許多學生從小看著父母辛苦栽種草莓為生，東興國小也以草莓為主題，發展不同面向的課程，去年以了解草莓成熟的特徵與正確採摘方式，並佐以程式設計教導遊客正確採摘草莓的手勢與方式，獲得教育部中小學數位學習深耕計畫金質獎，該校三連霸，也是全國唯一連三年獲得該殊榮的學校。

    東興國小校長陳亭儒說，草莓是大湖鄉重要經濟產業，學校指導學生透過數位科技輔助，學習如何控制澆灌系統與適合草莓生長的溫濕度等，並從果園營運和行銷層面設計課程，透過程式設計輔助，幫助學生學習如何運用草莓成熟度辨識系統及實作；最後前往果園入口處設置 「遊客教學站」，讓遊客可學習如何辨識成熟果及正確採摘草莓。

    僑文國小 下學期併入西湖國小

    此外，西湖鄉僑文國小扣除小六兩位學生，以及無新生的一年級，目前二至五年級共有十三名學生，校方歷經去年評估及舉辦停辦作業座談會，加上一月初廣邀學生、家長、地方人士與西湖鄉公所等舉辦公聽會，苗栗縣長鍾東錦昨在下鄉座談時宣布，僑文國小下學期即一一四學年度將併入鄰近的西湖國小。

    僑文國小校長彭慧婷表示，僑文併校後，將先交由西湖國小管理，除教學課程能連貫維持不變，課後輔導至下午五點，另有每人每月五千元的交通補助。至於學校教職員及代理教師，將讓教職員填選仍可容納缺額的學校；代理教師部分，也會積極協助持續任教，或尊重其職涯規劃。

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