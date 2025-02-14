助大湖草莓抗病害 農改場推土壤消毒

改善草莓病蟲害，苗縣推廣土壤消毒法。（記者蔡政珉攝）

2025/02/14 05:30

颱風、生長季陰天多及病害影響產量 今年至春節才豐收

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉「草莓王國」美譽遠近馳名，不過，因去年十一月至今年產季，受去年颱風、生長季陰天日數較多與病害影響，春節期間才迎來豐收期。為改善病蟲害影響草莓產量，農業部苗栗區農業改良場也推動土壤消毒法及氰氮化鈣法，盼能協助農民降低草莓病蟲害，提升產量。

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土壤消毒法 可防草莓萎凋病

苗栗縣大湖、泰安、獅潭鄉等草莓產區果農長期反映，草莓遭受病蟲害，導致產量減少。苗栗農改場則推出厭氧土壤消毒法、氰氮化鈣法等方式協助農民，並找果園示範。

苗栗農改場表示，厭氧土壤消毒法先在五月下旬草莓季採收後，拔除病殘株帶離田區，等到八月上旬翻耕打鬆田土，之後透過拉水帶以塑膠布覆蓋田區表面，再以重物固定，之後將糖蜜（每分地六百至九百公斤）於大水缸稀釋四倍後，以水帶系統噴於田區至淹水狀態維持至少一個月。

之後果農再於十月上旬加入含有益微生物（如木黴菌）的國產推薦基肥，回補土壤有益微生物，並再度翻耕打鬆田土，十月中旬則維持作畦與定植，並以有益微生物澆灌冠部至少一次，後續可稀釋後用水帶施用每週一次，可預防草莓萎凋病發生。

另有氰氮化鈣法 撒布於田區

苗栗農改場指出，至於氰氮化鈣法則將氰氮化鈣（每分地一百公斤）均勻撒布於田區，利用水先將栽種草莓的土壤澆濕後，切記撒佈前二十四小時勿飲酒。可選用稻草、木屑菇包加上米糠等有機質配合。

然後果農再翻耕打鬆田土、拉水帶以塑膠布覆蓋田區表面並以重物固定後，透過太陽照射兩個月，期間記得水帶持續給水並保持土壤濕潤狀態，後續處理方式和厭氧土壤消毒法相似。

苗栗農改場強調，土壤消毒法主要針對常見病害如炭疽病、葉枯病、萎凋病與角斑病等，避免草莓染上土壤中病菌因而枯死。

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