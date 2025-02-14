去年10月遭山陀兒颱風落石砸損 基隆六堵險圳步道 迄今未修

基隆河濱步道六堵險圳段被落石砸損，十分危險，市議員楊秀玉要求市府儘速改善。（記者盧賢秀攝）

2025/02/14 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆七堵區六堵險圳河濱步道，去年山陀兒颱風時被落石砸損，至今尚未修復，連告示牌和圍籬鐵皮也掉落，民眾進入步道，險象環生。市議員楊秀玉批「根本沒人管」，要求市府儘速改善。市府工務處表示，該處地質不穩定，已修復圍籬封閉步道，再研議改善方案。

基隆市議會副議長楊秀玉表示，基隆河濱步道是七堵區民眾重要的運動休閒場所，從早到晚都有許多民眾在河邊跑步、健走，泰安里民都會到六堵險圳步道來散步，但去年十月初的山陀兒颱風來襲，落石砸損步道後，市府圍上圍籬封閉步道，至今都沒改善。

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楊秀玉到現場勘查時發現，原本圍籬已經破損，只剩二根欄杆，告示牌也掉在步道旁，民眾很容易進入步道，十分危險，一看就是根本沒人巡邏管理，她希望市府儘速改善。同時建議市府辦「行動治理」，市長與相關局處首長走入社區地方，了解地方需求才能苦民所苦。

工務處：待取得地主同意進行改善

基隆市政府工務處表示，去年工務處才進行基隆河濱步道更新工程，工程已近完工，但山陀兒颱風來襲時，六堵險圳段新的步道，被山壁落石砸損。

由於六堵險圳步道附近山壁地質不太穩定，有安全之虞，山壁屬於私有地，市府將與地主協調，在取得地主同意後才能進行改善工程。目前市府已經修復圍籬，持續封閉步道，避免民眾進入發生危險。

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