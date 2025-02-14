捷運東環段出入口 都審會要求修正

2025/02/14 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運東環段是環狀線最後一段，目前仍在規劃中，台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會昨審議東環段捷運站出入口規劃。不過委員認為，捷運站出入口基座過高、部分出入口周邊已無人行空間，且屋頂排水規劃也有疑慮，要求修正擇期再審。對此捷運局表示，將全力配合都審會意見修正與優化。

基座過高、周邊無人行空間

東環段全長約十三．二五公里，採地下化興建，規劃包含十座地下車站，一座地下機廠。台北市都審會昨審議東環段DF一二○區段標（Y卅六至Y卅九）共四站捷運出入口規劃，其中Y卅六位於松山路與松隆路交叉口；Y卅七位於松山路與忠孝東路五段交叉口；Y卅八位於松仁路與信義路五段交叉口；Y卅九位於松仁路與吳興街交叉口。

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委員指出，Y卅六至Y卅九出入口基座規劃高度過高，以Y卅六為例，有一處出入口量體高達五．四公尺，建議將出入口基座調降，也可在出入口階梯旁設置可拉行李箱的斜坡，讓旅客不需繞路找電梯。另外，Y卅六站靠近南側出入口外鄰近道路沒有人行空間，委員建議量體再調整，留設人行空間。 也有委員認為，東環段捷運站出入口屋頂規劃天溝排水，若遇颱風天或落葉可能遭阻塞，建議改用自然洩水。

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