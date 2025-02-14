提高單親家庭中籤率 社宅評點加計子女

2025/02/14 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市社會住宅中籤率低，即便單親家庭正取率也僅有七．三％，且申請者九成為女性，台北市社會局考量單親家庭養育子女常處於經濟弱勢，於二○二二年修正特殊身分戶評點機制，針對家戶內育有「未滿七歲」及「七歲到十八歲」兩項目調高評點分數，提高單親家庭入住社宅機會。另今年將於萬華青年社宅和信義廣慈社宅提供廿四戶中繼自立宅。

未滿7歲、7歲到18歲 調高分數

檢視二○二四年舊宗、和興水岸暨廣慈三區社會住宅招租情形，申請戶數達二○○一戶，其中單親家庭共二二一戶，約佔總申請數十一．○四％。經針對家戶內有未滿七歲及七歲到十八歲兩評點項目調高分數後，單親家庭正取率提升二．○一％至九．○四％。

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協助弱勢單親家庭優先入住

社會局指出，受到高齡化、少子化、高房價影響，弱勢族群在社區裡租不起、租不到、租不安全等現象漸顯，因此透過社會住宅特殊身分評點機制，協助特殊身分戶優先入住社會住宅。社會局表示，單親家庭申請數占總申請戶約五分之一，而申請社會住宅的單親家庭中有九成為女性，一般女性薪資水準普遍低於男性，益加處於經濟弱勢。

萬華、廣慈將增24戶中繼自立宅

去年社會局也導入NPO承租社會住宅服務模式，藉由公私協力合作，提供弱勢民眾中繼居住場所，同時搭配社會福利輔導機制，積極協助面臨居住困難的弱勢家庭，先穩定居住、再邁向自立生活。

今年社會局預計在萬華區青年社會住宅及信義區廣慈社宅再拓展二處服務據點，提供廿四戶中繼自立宅，可協助特殊境遇家庭、受家庭暴力者、獨居長者及街友等對象，提供更多元彈性的居住協助，期盼落實性別友善、弱勢宜居的城市願景。

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