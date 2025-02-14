為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市高齡者機車事故上升 駕訓免費

    2025/02/14 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕根據台北市交通局統計，去年機車事故死傷人數以十八到廿四歲占比廿二％最多，六十五歲以上高齡者機車事故死傷人數則有逐年上升情形。為提升民眾騎乘機車安全，台北市配合交通部公路局辦理機車駕訓補助，並率全國之先於去年開辦「高齡機車駕訓班」，鼓勵領有機車駕照的六十五歲以上高齡者參加「場外訓練」，在教練帶領下實際上路熟悉騎車路感，掌握正確騎乘技巧，除中央補助外，北市府再加碼補助，訓練費全免。

    交通局指出，統計去年台北市機車死傷事故中，機車駕駛不分第幾當事人常見的肇因以恍神、緊張、心不在焉分心駕駛占十五．四％最高，未保持行車安全距離占十二．五％，其他無法歸類者占十％，超速駕駛占九．六％，未依規定減速占八．一％。機車騎士除掌握正確騎乘技巧，也應學習「防禦性駕駛觀念」，減少發生事故時的傷亡情形。

    交通局表示，凡年滿十八歲，不限設籍台北市，至北市普通重機駕訓班同時參加場內訓練及場外訓練，並取得駕照，即能享有訓練費最高補助六千五百元。僅參加場內訓練者，中央及北市府補助訓練費二千六百元；僅參加考照後場外訓練者，合計補助二千四百元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播