北市高齡者機車事故上升 駕訓免費

2025/02/14 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕根據台北市交通局統計，去年機車事故死傷人數以十八到廿四歲占比廿二％最多，六十五歲以上高齡者機車事故死傷人數則有逐年上升情形。為提升民眾騎乘機車安全，台北市配合交通部公路局辦理機車駕訓補助，並率全國之先於去年開辦「高齡機車駕訓班」，鼓勵領有機車駕照的六十五歲以上高齡者參加「場外訓練」，在教練帶領下實際上路熟悉騎車路感，掌握正確騎乘技巧，除中央補助外，北市府再加碼補助，訓練費全免。

交通局指出，統計去年台北市機車死傷事故中，機車駕駛不分第幾當事人常見的肇因以恍神、緊張、心不在焉分心駕駛占十五．四％最高，未保持行車安全距離占十二．五％，其他無法歸類者占十％，超速駕駛占九．六％，未依規定減速占八．一％。機車騎士除掌握正確騎乘技巧，也應學習「防禦性駕駛觀念」，減少發生事故時的傷亡情形。

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交通局表示，凡年滿十八歲，不限設籍台北市，至北市普通重機駕訓班同時參加場內訓練及場外訓練，並取得駕照，即能享有訓練費最高補助六千五百元。僅參加場內訓練者，中央及北市府補助訓練費二千六百元；僅參加考照後場外訓練者，合計補助二千四百元。

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