《台積電進駐引人潮 》楠梓金和街拓寬 年中完成

2025/02/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電高雄廠及相關產業鏈陸續進駐，使得楠梓人口快速增加。高市工務局道工處昨表示，已啟動緊鄰高雄捷運後勁站的金和街拓寬計畫，由十二．六公尺拓寬至十八．六公尺，並規劃實體人行道，預計今年年中完成。

工務局說明，金和街因都市發展，周邊近年建案林立、人口快速增加，交通流量也大幅成長，既有路寬及車道規劃已不符現況。

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考量該路段東側捷運後勁站R20楠梓雙星聯開案及楠梓第二行政中心進駐後用路需求，市府利用後勁公園綠地擴充道路空間，並重新配置新增車道、設置實體人行道，同時增設路燈、路口號誌及刨鋪翻新路面等。

工務局指出，金和街除鄰近後勁公園、捷運後勁站，附近還有後勁國中小、高科大楠梓校區、後勁夜市、楠梓科技及產業園區等，且銜接台一線高楠公路、楠梓火車站、國道一號楠梓交流道等重要節點。

該工程已於去年底開工，原有雙向各一車道增加為各二車道，同時新設一側實體人行道與改善行人友善動線、照明，並配合交通局設置號誌等。

附近居民多支持拓寬，形容過往都須走在馬路邊，須很小心有無車輛太靠路側，拓寬工程對住戶或學生，將更安心及便利。

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