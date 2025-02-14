五甲龍成宮乞龜 3歲童8聖杯勝出

高雄市五甲龍成宮元宵乞龜大賽，最大獎三六八八斤「大龜王」加碼一兩小金龜，由三歲幼童蕭廷翰連擲八聖杯獨得。（記者陳文嬋攝）

2025/02/14 05:30

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕高雄市五甲龍成宮元宵乞龜大賽，最大獎三六八八斤「大龜王」加碼一兩小金龜，二一四人廟堂「博杯」拚大獎，由三歲幼童蕭廷翰連擲八聖杯獨得。

鳳山區五甲龍成宮今年打造三六八八斤「大龜王」，內有白米、飲料等物，加碼贈送一兩小金龜，其次為三錢二金項鍊、一錢金戒指，民眾乞龜人潮多，近六千人「博杯」拚大獎，擲筊五聖杯才能進入決賽。

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最大獎3688斤龜王、1兩金龜

廟方元宵舉辦晚會及乞龜大賽，二一四人齊聚廟堂「博杯」爭奪最大獎，由三歲幼童蕭廷翰連擲八聖杯，獨得大龜王與小金龜，民眾圍觀驚呼、鼓掌，恭喜他贏得大獎。

幼童蕭廷翰父母表示，帶二名孩子參加「博杯」，原本志在參加不在得獎，沒想到首次參加比賽，蕭廷翰就奪下最大獎，一家人感動又驚喜，感謝媽祖保佑，能有福氣獲得大獎，並給予行善機會，「大龜王」與大家分享喜悅，小金龜留作紀念。

澎湖元宵西乞龜活動，大獎陸續出爐，湖西尖山顯濟殿摸彩活動，最大獎一八○萬休旅由水電工曾舜聰獨得。馬公光榮靈光殿一萬二千元大金龜「有錢花不完」，也由藝人江泳錡以七聖杯乞回，江已連續三年乞得山水上帝廟一二○兩花開富貴金靈龜得主，今年將更上層樓，挑戰四三○兩澎湖金鑽龜黃金王，現以七聖杯暫居領先。

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