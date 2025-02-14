闊別1甲子 美濃39米藍染神龍遶境

美濃廣興庄元宵舞神龍，藍染神龍吸睛。 （高市客委會提供）

2025/02/14 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄美濃竹頭背（廣興地區）中斷近一甲子的舞龍遶境，在地方人士奔走及高市客委會促成下，於元宵節當晚隆重登場，長卅九公尺的藍染神龍、由卅多位不同國家與族群組成的國際龍隊，與在地四大宮廟神轎一起重現遊庄祈福盛典。

與四大宮廟神轎 重現元宵盛典

高市客委會說明，活動先由四大宮廟神轎隊伍請神，再匯集至慈聖宮與舞龍隊會合，隨即與廣興國小的小紅龍、宮廟代表、區長、里長們為活動祈福後出發遶境。

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客委會主委楊瑞霞與主秘宋貴龍、美濃區農會總幹事鍾清輝全程扶龍，並不時客串揮舞龍珠角色、說吉祥話，祝福沿街擺案居民闔家平安發大財。

廣興聚落藍染元素 手工製作

楊瑞霞表示，神龍去年開始製作，徵詢過許多在地居民，尤其是過去製作、保存龍頭的耆老，按照原型並參考廣興聚落藍染元素，以發展廣興在地藍染工藝、純手工製作方式，組成長卅九公尺、獨一無二的藍染神龍。

舞龍金釵隊 跨族群攜手合作

製作神龍同時，也招募到由越南、印尼、原住民、閩南、客家等不同族群，組成舞龍金釵隊，經多次團練，並於元月十八日到廣興國王宮接受開光淨身及點睛儀式，最終在元宵節當天最大程度復刻出當年神龍遊庄盛況。

前晚遶境活動獲國王宮、善化堂、石母宮及慈聖宮等在地四大廟，以及興隆里、廣德里、廣興國小及在地協會的鼎力支持，不僅騰出場地讓神龍及廣興國小學童出場暖場，也配合調整動線、共同祈福，神龍及遊庄民眾在前，四大宮廟神轎在後壓陣的隊型，讓活動順利圓滿完成。

美濃廣興庄元宵舞神龍，藍染神龍吸睛。 （高市客委會提供）

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