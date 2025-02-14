魔力紅今開唱 高雄捷運加班加密疏運

魔力紅演唱會今天晚上在高雄世運主場館舉行，高捷再次啟動演唱會疏運模式。（高捷提供）

2025/02/14 05:30

左營站付費區內首度試辦人工行李寄放服務 每件100元

〔記者王榮祥／高雄報導〕搖滾天團魔力紅二月十四日晚上在高雄世運主場館開唱，將湧入五萬歌迷進場，高雄捷運公司宣布，除啟動演唱會運輸模式，將首度在R16左營站試辦人工行李寄放服務，助歌迷更省時省力。

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往小港可達3分鐘一班

高捷說明，今已備有加班車服務大批進場歌迷，散場後將啟動空車加班車及縮短營運班距，往小港方向班距可達三分鐘一班，末班車於晚間十二時由各端點站發車。

演唱會期間，高捷將動員逾百人力進行人潮分流及疏運動線管制，提醒歌迷散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站，往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道（與往左營高鐵接駁公車同一路線），由三號出入口進站搭車。

增開臨時自動收費閘門

屆時會增開臨時自動收費閘門，歌迷可多利用，並呼籲歌迷到達車站出入口時可先取出票卡以加速進站，可配合現場人員引導排隊候車、上車時往請盡量往車廂內移動。

因應歌迷常有大型行李寄放需求，高捷首度於R16左營捷運站付費區內試辦人工行李寄放付費服務，歌迷聽完演唱會搭車到左營站免出站領完行李，就可直接搭捷運前往其他站，節省進出站時間。

人工行李寄放地點位於R16服務台後方，將會設行李寄放區指示立牌，服務時間為二月十四日下午四點到晚上十二點，最晚當天晚上十二點要取回，寄放費用統一為每件行李均一價一百元。

高捷提醒，因現場不販售單程票，請多使用一卡通等電子票證或可使用信用卡，於收費閘門感應進站搭車，相關訊息可至高捷官網。

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