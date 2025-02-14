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    台灣燈會展至23日 80團接力展演

    「法國Remue Ménage馬戲團」運用各種自製的飛行器，傳達想要飛上天際，展現科技與表演藝術跨界的視覺饗宴。（桃園文化局提供）

    「法國Remue Ménage馬戲團」運用各種自製的飛行器，傳達想要飛上天際，展現科技與表演藝術跨界的視覺饗宴。（桃園文化局提供）

    2025/02/14 05:30

    〔記者謝武雄、黃政嘉、蔡昀容／綜合報導〕「二○二五台灣燈會在桃園」將展至廿三日，期間主燈展演場主舞台有八十組國內外表演團體精彩展演，昨天是日本千葉縣「和太鼓凪～六三四～」太鼓團體、菲律賓安吉利斯市城市大學舞蹈團表演菲律賓傳統舞蹈，今天有「即將成真火舞團」獻藝，明後天為「法國Remue Ménage馬戲團」運用各種自製的飛行器，傳達飛翔的想望，展現科技與表演藝術跨界的視覺饗宴。

    後續有韓國仁川廣域市立舞蹈劇場「歡欣鼓舞慶上元」、日本名古屋真中祭─心粋「日本正中央祭」、李棠華雜技團、明華園等超過八十組知名團體精彩演出，詳情可至燈會網站（https://2025taiwanlanternfestival.org/）查詢。

    前晚開幕晚會下起大雨，多組團體冒雨表演，中華民國體育運動舞蹈總會的國標舞演出，男女舞者分別穿著低跟、高跟鞋，因舞台濕滑接連滑倒，光是直播鏡頭掃到的範圍，可見廿次摔跤、廿二次踉蹌不穩，外界質疑主辦單位沒有雨備和應變措施，讓表演者冒雨演出。

    觀光署長周永暉表示，大會及表演團隊事前評估可照常表演，沒想到雨勢越來越大，對舞者完成舞台表演，表達敬意與慰問，接下來的閉幕表演會採取更保守的評估。

    日本千葉縣「和太鼓凪～六三四～」少年隊獲獎無數。（桃園文化局提供）

    日本千葉縣「和太鼓凪～六三四～」少年隊獲獎無數。（桃園文化局提供）

    「即將成真火舞團」是目前台灣唯一表演「火劇」的職業舞團，受邀在亞洲、歐洲各大藝術祭演出。（桃園文化局提供）

    「即將成真火舞團」是目前台灣唯一表演「火劇」的職業舞團，受邀在亞洲、歐洲各大藝術祭演出。（桃園文化局提供）

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