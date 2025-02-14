急診預估塞到月底 醫團籲就醫分流

全國各大醫院急診人潮不退，衛福部預估要到2月底才會降溫，昨再度召開會議研商病房調度。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕全國各大醫院急診人潮不退，前天來診人數仍高達二．二萬人次，衛福部預估需至二月底才會緩解，因應病患激增，衛福部昨日下午再度召開會議，討論病床調度與分流對策，會後十一大醫事團體也發出聯合聲明，呼籲民眾善用基層醫療資源，將急診留給真正需要的急重症患者。

每日急診超過2萬人次

今年春節急診壓力超過往年，尤其大年初二（一月卅日）單日衝上四．五萬人次，雖然目前已減半，但每日來診數仍超過二萬人次。衛福部次長林靜儀表示，會中主要希望醫療院所透過縱向合作，減少輕症患者湧入大醫院，由於區域醫院急診待床狀況較佳，可優先轉診紓解醫療壓力。

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衛福部討論病床調度、分流對策

衛福部醫事司司長劉越萍指出，疾管署預估，流感疫情於元宵節達高峰，之後會逐漸緩解，因此急診壅塞約再持續二至三週；根據過去經驗，急診患者中，超過半數為輕症，呼籲輕症可先至診所就醫，避免影響重症救治。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，醫事團體已共同發出聲明，基層診所可提供流感快篩、克流感藥物及疫苗接種，且週六開診率達八成，若出現發燒、咳嗽、流鼻水等類流感症狀，可先至社區診所或醫院就診，經醫師評估再轉診，也呼籲政府補足護理人力、提升薪資與工作環境，確保醫療體系長期穩定運作。

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