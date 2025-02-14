去年愛滋確診1002例 34歲以下增17％

適逢西洋情人節，疾管署特別推出限時愛滋自我篩檢試劑推廣活動，鼓勵民眾自主篩檢。 （資料照）

2025/02/14 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕疾管署最新統計顯示，二○二四年本國籍愛滋病新增確診一○○二例，讓二○二三年寫下廿年來首度跌破千例紀錄功虧一簣，其中卅四歲以下年輕族群確診數，較前一年增加約十七％，適逢西洋情人節，疾病管制署推出愛滋自我篩檢試劑期間限定推廣活動，支付一組自我篩檢試劑費用，可獲得兩組試劑且免運費，鼓勵民眾與伴侶朋友一同篩檢。

自我篩檢試劑買一送二

二○二三年全國愛滋確診人數降至九三九例，不僅連續六年下降，更是廿年來首度跌破千例，不過去年確診數再度衝上千人。疾管署統計，確診者中有八十五％為四十五歲以下青壯年，其中廿五至卅四歲族群最多，達四三九例、占四十四％，其次是卅五到四十四歲二二一人、占廿二％，十五至廿四歲有一八八例、占十九％。

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疾管署副署長曾淑慧指出，去年愛滋新增確診總體上升約七％，增幅不大，但十五至廿四歲與廿五至卅四歲兩個年輕族群較前一年增加約十七％，增幅明顯。

曾淑慧表示，可能原因包括疫情解封後就醫可近性提高，此外透過跨部會合作宣導，鼓勵高風險民眾進行篩檢，自我篩檢人數也比往年增加，從二○二二年的五萬多人、二○二三年增至七萬多人，去年一口氣突破八．四萬人，創下新高，篩檢母數增加，也帶動陽性個案成長。

疾管署每年採購至少十萬劑愛滋篩檢試劑推動防治，曾淑慧坦言，因預算凍結與刪減，採購也受到衝擊，但仍呼籲曾有性行為者應至少篩檢一次，若曾發生不安全性行為、感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、共用針具或稀釋液，或性伴侶有上述情形者，建議每三至六個月篩檢一次，呼籲民眾把握篩檢機會。

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