799處易肇事路口 下月全數改善／789處已完成 僅剩彰化9處、屏東1處趕工中

屏東潮州光春圓環預計3月底前完成改善。 （資料照）

2025/02/14 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕交通部及內政部昨在行政院院會報告「路口改善道安成效」，去年補助地方政府推動七九九處行人易肇事路口改善，截至今年二月十一日已完成七八九處，剩餘十處，其中有九處在彰化縣、一處在屏東縣，地方政府正全力趕辦中，預定於三月底前完成。

行政院長卓榮泰表示，為展現政府改善行人交通安全的決心，行政院推動「永續提升人行安全計畫」，其中七九九處易肇事路口改善，已完成七八九處；二千處省道路口改善，也超出原設定的績效目標，共完成二九七八處，兩者合計完成三七六七處。

請繼續往下閱讀...

卓揆感謝內政部、交通部及各地方政府努力合作，並請內政部掌握彰化縣及屏東縣等十處尚未完成的易肇事路口改善進度，主動提供地方政府協助，加速完成目標。

各地路口改善完工後，短期內各項事故數字均有減少，尤其未有A1（車禍發生廿四小時內有人死亡）事故發生，顯示改善工程有初步成效，卓揆強調，要持續追蹤統計資料，並分析效益，精進長期改善措施。

卓強調，除道路等硬體設施改善之外，相關部會應持續宣導國人安全駕駛行為、行人交通安全意識、強化監理管理機制及落實執法，由中央及地方共同提升人行環境的交通安全與品質。

對於彰化縣及屏東縣共十處易肇事路口尚未完成改善原因，內政部次長董建宏會後表示，彰化縣有九處未完成改善，主要原因是地方政府在設計過程找不到廠商，國土署已經介入積極協助；至於屏東縣部分，因為需改善區域有一座圓環（光春圓環），正與地方居民討論、修正，這十處都會在三月底前完成改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法