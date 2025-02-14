雞蛋產地、批發價差9.5元 下週協商／蛋商：採包銷制 批發32元合理 雞協：產地22.5元 蛋農賠錢生產

國內雞蛋日產量超過12萬箱，加上買氣隨春節後趨緩，蛋商表示倉庫都已爆倉。（資料照）

2025/02/14 05:30

〔記者楊媛婷、楊雅民／台北報導〕國內雞蛋產地價目前每台斤廿二．五元，批發價每台斤卅二元，中華民國養雞協會認為批發價與產地價的價差過大，北市蛋商公會則指出，雞蛋買氣有限，加上春節連假休市多天，採包銷制的蛋商賣壓極大，認為定價合理，農業部預計下週一邀集產業團體討論雞蛋報價制度。

農業部彙整養雞協會、大運輸資訊顯示，國內雞蛋日產量約十二．七萬箱（每箱二百顆），超過國人所需的十二萬箱，隨國內雞蛋產地價來到低點，產業團體商議蛋價機制又起爭議。

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蛋商：供過於求 出貨僅售28元

北市蛋商公會理事長林天來表示，蛋價皆由蛋農與蛋商協議，近來確實有聽到養雞協會不滿產地價與批發價有價差，甚至聽到蛋農檢舉蛋商打壓產地價等消息。

他表示，會有價差存在，是因蛋商與蛋農合作都採包銷制（不論價格高低，蛋商皆用產地價收購），近期雞蛋買氣欠佳、蛋商倉庫爆倉，春節休市期間，許多雞蛋大廠收蛋收到箱子都不夠放，雖然目前批發價一台斤訂為卅二元，很多蛋商實際上出貨都僅售廿八元。

林天來指出，目前國內雞蛋市場供應大於需求，評估隨換羽結束後的蛋雞陸續於三月後投入生產，雞蛋產量恐怕更多，甚至日產量可能達十三萬箱以上。

雞協：會議紀錄價差應是6.5元

中華民國養雞協會理事長邱時恩則指出，目前雞蛋產地價與批發價價差達九．五元，但會議紀錄的價差應是六．五元，目前蛋農成本一台斤約廿五元，產地價不停下調，批發價卻不太變動，等同消費者在市場上難用更便宜的價格買到雞蛋，當然難以刺激買氣。

洗選蛋大廠：蛋商欺負蛋農

洗選蛋大廠則說，今年農曆春節九天長假沒交易囤積量多，年後價格通常會下跌，且會有儲存問題。但蛋商新春要開紅盤，且壓低產地收購價格才會賺錢，直言蛋商欺負蛋農，政府或中央畜產會應該要出面協調。

連鎖量販店和超市業者表示，洗選蛋主要跟雞蛋大廠進貨，部份跟小農進貨，訂價主要根據報紙上的市價及比較競爭同業售價，不定期會推出優惠吸引來客。

有熟悉雞蛋產業界人士指出，過去產地與批發價差有一定機制，現在機制已被打破；農業部畜牧司表示，預計下週一邀請養雞協會、蛋商公會、畜產會等代表與會，也邀請公平交易委員會代表就雞蛋產地與批發價格制定機制提出意見。

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