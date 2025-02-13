「花在彰化」走春 115萬人創紀錄

「2025花在彰化」活動斥資千萬打造蘭花海隧道，令人目不暇給。 （彰化縣府提供）

2025/02/13 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化走春景點「花在彰化」昨日落幕，從農曆大年初一起連續十五天展期，吸引一一五萬人入園，創下「花在彰化」活動舉辦以來入園人數最多的紀錄。彰化縣政府表示，今年活動以「花繪城事」為主題，加上每天都有特色市集與六大主題嘉年華，吸引民眾來走春，明年「花在彰化」邁入廿年，預計活動更盛大、精采。

「花在彰化」活動連續舉辦十九年，去年入園人數首度突破百萬人次，今年再創新高，吸引一一五萬人次，增長一成五，其中主要原因除了門票免費外，今年年假長達九天，而初一至初五，每日平均來園約十二．九萬人，成為民眾年節走春心中首選。

請繼續往下閱讀...

今年花在彰化以「花繪城事」為主題，並斥資千萬以各色蘭花打造獨樹一幟的花海隧道，將花種在空中，猶如夢幻仙境，另外在戶外空間舉辦六大假日主題嘉年華，每天近百家彰化優鮮農產、地方美食到場設攤，從初一到十五，天天都能享受到熱鬧歡慶的氛圍。

彰化縣長王惠美表示，明年將迎來「花在彰化」廿週年，縣府團隊將全力籌備更加精彩的花卉展覽與活動內容，邀請大家明年春節再度相約溪州公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法