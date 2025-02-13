傳承197年 花壇白沙坑迎燈排遶境

花壇鄉白沙坑迎燈排遶境昨晚盛大登場，各式燈排設計各有創意。（記者湯世名攝）

2025/02/13 05:30

〔記者湯世名、陳冠備、劉曉欣／彰化報導〕鬧元宵！昨天是元宵節，彰化縣多處都有節慶活動，在花壇鄉白沙坑迎燈排遶境，邁入第一九七年歷史，昨晚儘管陰雨綿綿，文德宮廟埕廣場仍大爆滿，數千人從文德宮出發，扛著燈排遶行大街小巷。此外，田尾鄉福田社區舉辦攻炮城活動，吸引上百民眾報名；而的鹿港頂番婆鬧元宵，昨晚也熱情登場，不少民眾提燈上街，風雨無阻向店家說吉祥話、領小禮物。

文德宮廟埕擠爆 數千人遶行

花壇鄉文德宮供奉全國唯一官封的土地公開基福德正神，神像頭戴烏紗帽，香火鼎盛，每年元宵節舉辦的迎燈排遶境活動更是文化與信仰的結晶，連續三天的迎燈排遶境，每晚居民扛著手工製作的燈排集合在花壇文德宮前，眾人向福德老爺行禮後，引領陣頭繞行白沙坑長沙、白沙、文德三村的大街小巷。

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昨晚由縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、文德宮主委李錫圭及多位民意代表等人祭拜福德正神，點亮象徵祥蛇獻瑞的燈排，隨後一同舉起燈排向福德正神三敬禮，展開燈排遶境。

上百人攻炮城 祈求鴻運當頭

而元宵節又稱上元節，是一年中求財、補財庫的最佳時機之一，彰化縣田尾鄉福田社區舉辦攻炮城活動，吸引上百民眾報名，爭先把鞭炮丟進小小炮門口，求得新年鴻運當頭，田尾鄉長許淑美也來體驗，雖然沒丟進，但直呼好好玩。

另外，有「台灣版萬聖節」之稱的鹿港頂番婆鬧元宵，昨天晚上熱情登場，雖然不是假日，加上低溫來襲又飄雨，仍然擋不住提燈人潮，風雨無阻向店家說吉祥話領小禮物。

有百年傳統的鹿港「頂番鬧元宵」是許多在地人最期盼的日子，近來連外地人也會到場參與盛會，不少在地餐飲店家也都提供自家產品，作為小禮物。有甜品店就提供自家的紫米紅豆湯圓，還有廿元小紅包，讓小朋友在元宵夜吃個暖呼呼的甜湯。

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