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    草屯中山運動公園公廁 老舊重建

    草屯鎮中山運動公園司令台後方的公廁，紅磚的外觀看起來還算乾淨。（記者陳鳳麗攝）

    草屯鎮中山運動公園司令台後方的公廁，紅磚的外觀看起來還算乾淨。（記者陳鳳麗攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮連續兩個月人口比南投市多，成為南投縣第一大鎮，鎮公所也在努力改善公共設施，近日針對公廁進行體檢，將優先改善中山運動公園司令台後方的公廁，鎮長簡賜勝表示，由於該公廁已很老舊，修繕效果有限，因此決定重建，希望今年就能重建完成，讓運動民眾有良好的如廁環境。

    草屯鎮內有多處公廁，有些公廁環境和品質經常受到鎮民的批評，鎮公所今年將分批進行「體檢」，鎮長簡賜勝本週即與公所工務課等相關課室人員，會勘市區唯一的戶外運動場「中山運動公園」的公廁，考量今年度的經費，將以司令台後方的公廁為優先改善目標。

    簡賜勝表示，司令台後方的男廁和女廁紅磚外觀雖有特色，但廁所內的設施老舊，磁磚龜裂、便斗或馬桶髒污除不掉，廁所間的隔板下方也毀損，修繕效果不好，決定打掉重建，希望能改造出星級公廁，給參加比賽的選手、平日運動的民眾，更好的如廁環境。

    今年中山運動公園三百多萬元的修繕預算去年就編好，重建司令台後方公廁的經費可能不足，公所會設法籌措，希望今年就能重建完畢。而鎮內其他公廁未來也會一一巡檢，明年編列預算再進行改善工程。

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