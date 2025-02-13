為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    名間受天宮「擔米糕桃」 300人冒雨踩街

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，吸引300名志工參與， 體驗傳統民俗活動。（記者張協昇攝）

    南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，吸引300名志工參與， 體驗傳統民俗活動。（記者張協昇攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵傳統「擔米糕桃」慶典活動，昨下午冒雨舉行，由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立等人與三百名志工，依傳統習俗以扁擔挑著米糕桃踩街，隊伍綿延數百公尺，陣仗龐大，場面熱鬧，充滿濃濃的節慶氣氛。

    8888斤米糕桃 為天官大帝祝壽

    位於南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，是國內奉祀玄天上帝的總壇，擔米糕桃的傳統廟會慶典活動由來已久。由於元宵節相傳是三官大帝中天官聖誕，因天官大帝主掌賜福，受天宮轄境自古即有正月十五「擔米糕桃」為天官大帝祝壽祈福習俗，並於隔天「分桃」給信眾，發展成每年固定的祭典活動。

    今天分送米糕桃 信眾「呷平安」

    南投昨天陰雨綿綿，受天宮這項元宵節傳統祭典活動，由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立及受天宮主委陳登岳等人，與三百名志工穿雨衣、戴斗笠，依傳統習俗以扁擔挑著米糕桃，從受天宮第一停車場步行踩街入廟，廟方也製作重達八千八百八十八斤的巨型米糕桃，為天官大帝祝壽並舉行祭典，由縣長許淑華擔任主祭，依往例將在今天（十三日）把米糕桃分送給信眾「呷平安」，同時發送限量龜蛇進財錢母及新春金幣福袋。

    草屯龍德廟 鑽花燈祈生子冷清

    此外，縣級古蹟草屯鎮龍德廟每年元宵節都會舉辦的新嫁娘「鑽花燈」祈求懷孕生子活動，據該廟副主委許發枝表示，去年元宵節有十多對新婚夫妻來鑽花燈，但因近幾年來鎮內年輕人結婚、生子人數漸少，加上今年元宵節不是週休假日，以及草屯昨一整天都下著雨，僅有一名新婚婦女前來參加，讓該項元宵節傳統民俗活動變得冷清。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播