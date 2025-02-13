名間受天宮「擔米糕桃」 300人冒雨踩街

南投受天宮元宵「擔米糕桃」慶典活動，吸引300名志工參與， 體驗傳統民俗活動。（記者張協昇攝）

2025/02/13 05:30

〔記者張協昇、陳鳳麗／南投報導〕南投縣名間鄉受天宮元宵傳統「擔米糕桃」慶典活動，昨下午冒雨舉行，由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立等人與三百名志工，依傳統習俗以扁擔挑著米糕桃踩街，隊伍綿延數百公尺，陣仗龐大，場面熱鬧，充滿濃濃的節慶氣氛。

8888斤米糕桃 為天官大帝祝壽

位於南投縣名間鄉松柏嶺的受天宮，是國內奉祀玄天上帝的總壇，擔米糕桃的傳統廟會慶典活動由來已久。由於元宵節相傳是三官大帝中天官聖誕，因天官大帝主掌賜福，受天宮轄境自古即有正月十五「擔米糕桃」為天官大帝祝壽祈福習俗，並於隔天「分桃」給信眾，發展成每年固定的祭典活動。

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今天分送米糕桃 信眾「呷平安」

南投昨天陰雨綿綿，受天宮這項元宵節傳統祭典活動，由縣府民政處長林琦瑜、名間鄉長陳翰立及受天宮主委陳登岳等人，與三百名志工穿雨衣、戴斗笠，依傳統習俗以扁擔挑著米糕桃，從受天宮第一停車場步行踩街入廟，廟方也製作重達八千八百八十八斤的巨型米糕桃，為天官大帝祝壽並舉行祭典，由縣長許淑華擔任主祭，依往例將在今天（十三日）把米糕桃分送給信眾「呷平安」，同時發送限量龜蛇進財錢母及新春金幣福袋。

草屯龍德廟 鑽花燈祈生子冷清

此外，縣級古蹟草屯鎮龍德廟每年元宵節都會舉辦的新嫁娘「鑽花燈」祈求懷孕生子活動，據該廟副主委許發枝表示，去年元宵節有十多對新婚夫妻來鑽花燈，但因近幾年來鎮內年輕人結婚、生子人數漸少，加上今年元宵節不是週休假日，以及草屯昨一整天都下著雨，僅有一名新婚婦女前來參加，讓該項元宵節傳統民俗活動變得冷清。

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