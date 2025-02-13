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    《關懷逾期未接種疫苗幼兒》新北2歲童隨通緝母躲藏 警尋獲

    2025/02/13 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕年僅二歲的小芳（化名）因逾期未完成幼兒預防接種，加上母親因涉刑事案件遭通緝、四處躲藏，使小芳的健康與安全難以掌握。為確保女童安危，新北市社會局啟動「查找行方不明兒少關懷行動」，整合警察局與衛生局等跨單位合作，農曆年前終於在租屋處尋獲母女，確保小芳獲得妥善照顧。

    社會局長李美珍指出，據了解，小芳為非婚生子女，由母親單獨監護，原是中和社福中心關懷對象，但去年中失去聯繫，後來中和區衛生所發現小芳未按時接種常規疫苗，通報社會局。經過多次查訪無果，社會局提報專案列管，並由警察局婦幼隊比照刑事案件偵查。

    婦幼隊透過社群平台追蹤，去年十二月與小芳的母親取得聯繫並視訊連線，確認小芳平安無事。然而，母親因通緝在案，拒絕透露現居地，婦幼隊鎖定可能出沒地點守候，最終在農曆年前尋獲小芳母女，並帶回偵訊處理。

    李美珍表示，市府針對逾期未完成預防接種、未辦出生登記、未入全民健保逾一年、未依法入學的脆弱兒少家庭，皆會主動查訪，並視情況啟動「查找行方不明兒少關懷行動」專案，由警政單位協助查找，尋獲後由相關單位提供必要協助，確保兒少獲得適當照顧。

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