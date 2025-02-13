（新北）三峽國光二期社宅921戶 3月完工

三峽國光二期社會住宅鄰近捷運三鶯線，預計在今年3月完工，6至7月招租。（城鄉局提供）

2025/02/13 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府推動社會住宅，盼減輕弱勢族群與青年的居住負擔，其中三峽區「國光二期」青年社會住宅共九二一戶，預計今年三月完工，六至七月招租，規劃引進非營利幼兒園、公共托育、托老等多元公益空間。

規劃有幼兒園、托育、托老空間

三峽區長施玉祥昨日在市政會議報告指出，三峽國光一、二期社宅基地共約二．二公頃，為新北市最大規模，其中國光一期二四一戶已在二○一九年底完工，並全數招租，第二期九二一戶預計三月完工。

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6至7月招租 適用租金分級新制

城鄉發展局表示，三峽國光二期社宅為地上十四層、地下二層建物，包含一房至三房型，位於三峽區民生街、國光街及國慶路所圍的五處街廓，鄰近台北大學、三峽老街商圈及施工中的捷運三鶯線三峽站，交通便利，未來適用「租金分級」新制，租金依照申請人所得及是否符合弱勢身分訂為四階，落實居住正義。

城鄉局說明，三峽國光二期社宅公益空間未來可提供非營利幼兒園、公共托育、托老、銀光咖啡座、庇護工場等多元設施，滿足社區需求。

近大學、老街、捷運站 交通便利

新北市住宅及都市更新中心補充，新北市今年首批社宅招租即起開放申請至三月十三日，資格審查後將在六月六日進行電腦抽籤，可現場送件或線上申請，招租社宅包含中和民樂、三重成功、三重五谷王二號、五股成州二號等四處新完工社宅，總計九十二戶，加上新店央北、土城員和、永和中正橋、板橋民權等四處開放申請遞補名單。

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