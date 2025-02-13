（新北）三峽長福橋明年完工 推休憩觀光

長福橋是往來三峽老街的要道，改建暨周邊環境營造預計2026年完工。圖為完工模擬圖。（水利局提供）

2025/02/13 05:30

改建為雙拱鋼構橋 橋寬增至25米 河岸整建步道 打造草坡地景

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府市政會議昨天由三峽區長施玉祥針對區內民生建設、文化觀光進行專案報告，包括三峽河長福橋改建暨周邊環境營造工程、三鶯大橋改建、三角湧大橋、八安大橋等橋梁維護。水利局表示，長福橋施工進度約卅％，預計明年完工，除了提升防洪效益，也營造舒適的休憩空間，促進觀光發展。

請繼續往下閱讀...

耗資9億 提升防洪、改善周邊環境

市長侯友宜指出，三峽區有九十二％都是山區，颱風、豪大雨來襲時受災機率高，治理不易；另外，三峽擁有豐富歷史文化、觀光休閒產業，老街饒富特色，還有許多農產品，市府結合歷史建物推動周遭建設，帶動觀光產業發展，預計今年底完工的捷運三鶯線將吸引更多觀光人潮，長福橋改建工程預計明年完工，搭配污水下水道等建設，打造宜居環境。

施玉祥說明，三峽區共有九十四座橋梁，包含二座鋼構橋、三座吊橋、七座行人天橋，其中長福橋是往來三峽老街的要道，改建暨周邊環境營造工程預計二○二六年完工，總經費九．一九億元，包含中央負擔四．五億元，市府自籌四．六九億元。

水利局介紹，長福橋新橋以「三峽鳶山」發想，設計不對稱雙拱式鋼構橋，原本橋寬十五公尺，新橋拓寬至廿五公尺，提供寬廣的通行空間；此外，將提高梁底高程，原本二處落墩改為一處，加上橋台退縮，可增加十八％的通水斷面，並改善周邊環境與無障礙通行空間，串聯右岸賞獅及時光漫步堤頂步道，並改善左岸秀川柳堤步道，打造八張河岸草坡地景。

施工進度30％ 4月展開主橋工程

水利局補充，長福橋改建分為二階段施工，第一階段辦理主橋改建、左岸清水街牽引道及清水橋拓寬，第二階段推動右岸堤頂步道新建工程，施工進度截至昨天約卅％，目前辦理橋台施作及清水街牽引道工程，預計四月進行主橋施作。

此外，施玉祥提到，三鶯大橋改建已在去年九月通車，工程經費廿三億元；三角湧大橋去年七月完成光雕設施改善；八安大橋去年三月完成油漆除鏽防蝕工程，同年十二月完成光雕設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法