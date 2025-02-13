屏東燈節閉幕大戲 唐美雲女裝扮相 「天地訣」打造跨界大秀

屏東燈節開幕至今已吸引近三百萬人次賞燈。（屏東縣府提供）

2025/02/13 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東燈節閉幕大戲「天地訣」將於十五日晚間七點在縣民公園登場，邀請唐美雲、黃妃、舞思愛、草屯囝仔及在地團隊等演出，運用傳統戲曲、流行音樂與科技影像，打造專屬屏東的跨界大秀，屏縣府歡迎喜愛藝文表演的朋友踴躍前往觀賞，免費入場。

傳統、流行及科技 打造實景光影劇場

縣長周春米表示，二○二二年屏東燈節開辦以來，每年委託專業團隊製作專屬屏東故事的戲劇，已成為民眾引頸期盼的年度演出，今年閉幕大戲「天地訣」邀請國寶級歌仔戲天王唐美雲、兩位金曲歌后黃妃、舞思愛以及人氣團體草屯囝仔攜手演出，還有屏東排灣族戲劇新星何海翔、獲獎無數的明正國中舞蹈班等陣容，打造傳統與流行音樂的大型實景光影劇場。

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縣府傳播暨國際事務處表示，「天地訣」以屏東的山海為背景，講述跨越天地的愛情故事，帶領觀眾感受屏東飽滿的文化底蘊。此次演出唐美雲將以少見的女裝扮相登場。除華麗卡司之外，製作團隊實力堅強，由國內知名編舞家李冀禹擔任總導演，傳藝金曲獎得主郭珍妤操刀音樂設計，影像則由劇場設計師楊博倫策畫，共同率領台灣頂級軟硬體團隊擔綱製作。

燈節16日閉幕 近300萬人次賞燈

為期三十七天的屏東燈節將於本月十六日落幕，民眾可把握賞燈機會，縣府統計，燈節開幕至今已吸引近三百萬人次賞燈。

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