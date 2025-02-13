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    屏東海豐慶元宵 迓男孫燈祈福遶境

    屏東保力村元宵拜新丁乞龜，孩童期待拿回可愛祈福龜 。 （記者蔡宗憲攝）

    屏東保力村元宵拜新丁乞龜，孩童期待拿回可愛祈福龜 。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕昨天是元宵節，屏東市海豐三山國王廟舉辦迓男孫燈遶境活動，雖然下著雨，參與信眾虔敬遵循禮俗參拜，場面熱鬧；車城鄉保力村則舉行「拜新丁祈福龜」傳統儀式，情人節將至，廟方特別設計出裝有糖果及巧克力的零食龜，格外搶手。

    迎男孫燈 祭儀充滿地方特色

    元宵節是屏東市海豐地區的重大節日，當地居民只要家中添男丁就要向三山國王廟「報燈」，以便參加隔年的「迎男孫燈」活動，是地方傳統文化的一大特色。

    昨天參與海豐元宵遶境活動的屏東市長周佳琪表示，海豐三山國王廟迓男孫燈是屏東市重要傳統文化習俗，下雨考驗著大家，但也以充滿歡喜的心情，祈求風調雨順、國泰民安，讓傳統民俗能長久傳承下去。

    「海豐巡男丁（燈）」源自於昔日鼓勵添丁的時代風氣，海豐迓男孫燈有二百餘年歷史，且祭儀充滿地方特色，已由屏東縣政府公告登錄為民俗類文化資產。

    乞福龜回家 傳承在地文化

    車城鄉保力村的元宵「拜新丁」儀式，依照習俗在廟前擺滿新丁餅及福龜，父母抱著孩子到廟裡祈福，外地工作的遊子也能帶著新生兒返鄉，到廟裡祈求孩子平安健康長大，雖已不分男女都列為「新丁」，但少子女化衝擊下，新丁人數不像農業時代年年成長。

    車城鄉長陳政雄表示，保力村拜新丁儀式中最受歡迎的「擲筊祈龜」，是在廟前擺滿新丁餅及福龜，讓父母抱著孩子到廟裡祈福，透過擲筊來搏得福龜回家，希望全家人整年都能平安順利，明年以更大的福龜還願，傳承在地文化。

    除了乞龜活動，保力村也舉辦猜燈謎、搓元宵活動，村長張明文表示，希望更多人認識台灣這個最南端的客家聚落，遊客到墾丁旅遊時，歡迎到保力村體驗當地豐富的自然生態及人文歷史。

    屏東市海豐三山國王廟迓男孫燈遶境活動昨天熱鬧登場。（屏東縣議員梁育慈提供）

    屏東市海豐三山國王廟迓男孫燈遶境活動昨天熱鬧登場。（屏東縣議員梁育慈提供）

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