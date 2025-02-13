蘭嶼鄉長補選週六投票 選情外冷內熱

在警方戒護下，選票送上碼頭，船運至蘭嶼。 （台東縣選委會提供）

2025/02/13 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕蘭嶼原鄉長謝胡源去年十一月二十八日猝逝，依據地方制度法辦理補選，將在本週六投票，共有四位候選人競爭，依序為一號周孋珠、二號黃天德、三號吳清美及四號夏曼威廉斯，僅有一個多月準備期，人人有機會，選情外冷內熱。

4候選人 全為無黨籍

蘭嶼鄉全鄉四千二百八十三張選票昨天在警方戒護下送達，接下來送往四個投開票所，其中投票人最多者在東清村一千三百○二，朗島最少，為七百七十九，但地方卻表示，朗島村未有候選人，反而是各方爭逐重地。

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五十五歲的夏曼威廉斯（男）為蘭嶼國小校長；五十八歲的黃天德（男）為前縣議員；五十八歲的吳清美（女）為卑南鄉公所機要秘書；四十八歲的周孋珠則為蘭嶼鄉公所前機要秘書。全都為無黨籍身分參選。

國民黨台東縣黨員表示，黃天德在蘭嶼負責黨務，吳清美也是退休黨工，二人皆為黨員，但這次由於事出倉促，黨內也難立即因應，加之又同是黨員，二方協調後皆以無黨身份參選。

族人也表示，吳清美上屆有參選鄉長且有基本盤，但與任職校長的夏曼威廉斯同為椰油村，夏曼威廉斯也因其職位、社會地位及家長票有自己的基本盤，但其與吳清美同村可能會互相拉扯、吸收同村選票。

家族影響大 朗島村民是關鍵

黃天德在人數最多的東清村，而最年輕的周孋珠，較能獲得年輕一代青睞。但地方人士表示，相對也更缺乏社會資源、沒有助理，只是，其叔叔為前鄉長周貴光，接著就看族人是否為其叔叔在任作為買單，就地理因素看來，唯朗島村未有候選人，而蘭嶼選情多由家族決定，互相得票可能差距不大，最終關鍵應就在朗島村民。

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