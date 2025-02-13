《為西藏自由而騎》 承諾不可信 苗博雅︰台灣不應與中國簽協議

2025/02/13 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕西藏台灣人權連線發起「為西藏自由而騎Cycling for a Free Tibet」行動，呼籲各界關注中國政府對西藏人民的壓迫，cycling代表不間斷的循環，只要西藏存在不公義，無論是西藏人還是台灣人都會持續發聲。台北市議員苗博雅指出，十七條和平協議並未帶來和平，反而導致中共的鎮壓和對西藏宗教、文化、語言的迫害，中共的承諾不可信，因此台灣不應與中國簽訂和平協議。

西藏台灣人權連線秘書長扎西慈仁指出，當前西藏人權狀況面臨前所未有的挑戰，中國政府透過文化清洗、大規模漢語教育及勞動力轉移等手段，企圖從根本上消滅藏人的宗教、文化、語言及身分認同。他引述《紐約時報》報導，指出有近八十萬藏族兒童被迫離開家園，進入以漢語教學為主的學校，導致他們與自己的文化疏遠。

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苗博雅指出，由西藏的歷史可看到中共的承諾很快就會變成廢紙，和平協議的倡議對台灣一點用處都沒有。苗強調，受壓迫者之間的相互連結是中共最害怕的事情，並強調台灣應基於普世人權價值，關心受壓迫的西藏人民。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔表示，中國政府利用網絡安全法等工具，全面監控中國境內人民。他指出，台灣內部也存在著作為中共代理人的立法委員，試圖破壞台灣的民主體制，呼籲台灣人民共同抵制中共的入侵。

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