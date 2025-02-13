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    北市U-Sport再升級 健走 跑步納集點

    台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、跑步以及線上課程均可集點。（記者甘孟霖攝）

    台北市「U-Sport臺北樂運動」計畫今年再升級，未來戶外健走、跑步以及線上課程均可集點。（記者甘孟霖攝）

    2025/02/13 05:30

    線上運動課程也能集U幣 捷運站即可轉換悠遊卡儲值金

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市體育局去年推出「U-Sport臺北樂運動」，透過運動集點方式鼓勵民眾養成規律運動習慣。台北市長蔣萬安昨宣布計畫再升級，將推出「U-Walk」計步集點新功能，日常健走、跑步也能集U幣，也新增線上運動課程可集U幣；還精進原有U幣轉換悠遊卡儲值金系統，未來於各大捷運站即可轉換，不用再跑一趟公營運動中心。而此次活動抽獎，大獎更升級為休旅車，鼓勵民眾動越多、賺越多。

    一個月走滿20萬步 可獲30U

    蔣萬安介紹，此次U-Sport計畫再升級，新增戶外運動記步功能，在戶外健走、跑步也能集U幣，一個月走滿廿萬步可獲卅U、達卅萬步可獲一二○U；也與業者合作推出線上課程，運動抵用金不僅可以用於場館入場、租借及課程，還可選購線上套裝課程，在家上線上課程還能再集U幣，預計三月上線。

    此外，今年計畫也延續先前廣受好評的U幣兌換為悠遊卡儲值金，預計六月起更升級，只需在App綁定悠遊卡，即可至各大捷運站輕鬆轉換儲值金，大大提升便利性。

    「好康抽」最大獎為小型休旅車

    體育局長王泓翔補充，計畫延續原有「樂集點」、「加碼送」、「好康抽」三大主軸再升級，即日開放廿三至六十四歲的市民申請，「加碼送」一五○○元運動抵用金至二月廿六日，廿七日由系統隨機抽籤派發獎金，限量四萬份；「樂集點」每次入場可獲五U，累積達卅六次後翻倍為十U；而在指定期間內達標十二次、廿四次集點者，即可獲得「好康抽」抽獎資格，今年最大獎為市價約八十萬元的Nissan Kicks小型休旅車。

    應援經典資格賽 入場集點升級至20U

    今年也延續賽事加碼活動，迎接即將到來的世界棒球經典賽資格賽，廿一至廿三日台灣隊賽事期間祭出應援方案，每日運動入場集點升級至廿U，台灣隊贏球隔天再加碼送四十U。

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