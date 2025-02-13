北市幸福住宅 租約6年挨批不友善

北市幸福住宅

2025/02/13 05:30

盤點社宅、市有資產續推 去年共4處156戶 今年預計釋出2處14戶

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市房價物價高，青年居住不易，台北市政府去年重整公有土地參與都市更新分回的住宅，推出「幸福住宅」專案。台北市長蔣萬安本週也在市政會議裁示盤點社宅與府內市有資產，納入幸福住宅計畫，提供更多空間給新婚夫妻、育兒家庭申請入住，租金約為市價六至七折。不過房仲指出，幸福住宅限制多，在基隆、桃園有住宅的北漂青年無法申請，對於新婚夫妻也有「三年＋三年」租約限制，對想長期居住的青年不夠友善。

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提供新婚夫妻、育兒家庭申請入住

幸福住宅是市府規劃以公有土地參與都更分回、公益設施捐贈、TOD增額容積獎勵等方式取得的住宅。都發局去年推出幸福住宅專案，釋出公有土地參與都市更新分回的住宅，提供給新婚家庭或育兒家庭申請承租，幸福住宅開放對象為新婚二年的夫妻、育有○至六歲子女的家庭申請入住，租金約為市價六至七折，並適用各項租金補貼。租約方面，新婚夫妻租約最長三年，並可續約一次，租賃及續租期限不能超過六年；若住戶育有子女且分發至北市國小學區學校，最長可居住十二年。

市價6至7折 適用租金補貼

都發局去年在四處推出一五六戶幸福住宅，名額已全數抽籤完畢，住戶將陸續入住。都發局表示，規劃營運中多元取得社宅轉作幸福住宅共有七處三一五戶，今年預計可釋出中山區行天宮站社宅、文山區萬隆站社宅二處共十四戶；二○二七年至二○二九年還可釋出八處八八八戶。未來長期將再取得四五八四戶。

房仲︰住6年投入裝潢成本無法收回

不過房仲邱奕承指出，幸福住宅有限制住戶不能在基北北桃擁有自有住宅，對於在桃園老家有房、但北漂打拚的青年族群不夠友善。另外，新婚夫妻租期為「三年＋三年」較無彈性，北漂家庭平均約工作八至十年才有能力買房，且新婚夫妻入住時還要花大錢裝潢、購買家具，卻只能在幸福住宅住六年，投入成本將無法收回。他提到，若選擇在民間租屋，可自由與房東談長期租約，或協議期滿優先保障續約，對部分小家庭而言可能更有彈性。

蔣萬安在市政會議裁示都發局盤點現有營運中多元取得案場，若租期屆滿且無候補戶，即轉作幸福住宅資源，並持續盤點府內市有資產納入幸福住宅專案計畫。蔣萬安也請都發局定期評估政策效果，透過問卷調查、座談會，隨時掌握入住家庭的反饋意見並滾動調整政策。

蔣萬安︰唭哩岸站周邊可興建社宅

蔣萬安也認為，政府與民間共同開發也是解決居住議題的方法，他以台北捷運淡水線為例，唭哩岸站上下車民眾不多，四周也有很多老舊房子，未來可以評估在這些區域，透過都市計畫變更或都市更新興建社會住宅。

台北市續推「幸福住宅」，提供新婚夫妻、育兒家庭申請入住。（資料照）

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