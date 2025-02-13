疑非法托嬰涉虐童 補習班被處停招

2025/02/13 05:30

〔記者王姝琇、王捷／台南報導〕北區某立案補習班疑非法經營托嬰中心並涉嫌虐童，年僅一歲多幼童「整臉瘀青」，幼童家長報警、驗傷，社會局、教育局啟動調查，將處以停止招生處分三個月。

幼童家長十一日深夜貼文爆料指出，一歲多女兒自補習班返家後左臉一片瘀血，懷疑女兒遭虐待，怒控「臉都是傷」， 但補習班業者聲稱是因小孩趴睡在地墊上才會壓到，還拜託家長別驗傷，但家長除已帶小孩驗傷也報警，社會局、教育局同步接獲，已啟動調查中。

請繼續往下閱讀...

市府指出，二月六日社會局獲報後，會同教育局及警察局前往聯合稽查，並陪家長至派出所報案。稽查過程中，發現該立案補習班現場兩名未登記托育人員負責照顧幼童，社會局將依《兒童及少年福利及權益保障法》第九○條，裁處六千元以上、三萬元以下罰鍰。

社會局已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉請成大兒保醫療整合中心進行傷勢複判，如確認傷勢為行為人不當對待所致，將依法裁處行為人六萬元以上、六○萬元以下罰鍰。後續也將持續關懷幼童及其家庭需求並提供協助。

另外，該案已涉及補習班違規經營非補習班業務，教育局將依規定對該補習班處以停止招生三個月，並列為重點稽查對象。其負責人疑有違反《兒童及少年福利及權益保障法》，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行審議，若情節重大，最重可終身不得擔任補習班教育人員。

警方回應，傳喚多位相關人士製作筆錄，強調會積極偵辦，因涉兒少相關法規與偵查不公開規定，不方便透露細節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法