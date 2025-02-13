全美戲院75歲慶生 近百粉絲參與

民眾冒雨前來陪伴戲院過生日，將戲院從裡到外每個細節都拍照留影紀念。（記者王姝琇攝）

2025/02/13 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕全美戲院宣告三月二日將結束營業，昨日如期舉辦戲院七十五週年生日派對，有近百位粉絲無畏風雨前來，回味早年在戲院觀影的點滴，陪伴戲院切蛋糕過生日。

全美戲院是全國播放二輪片始祖，十一日宣告將暫停營業、力拚轉型，讓粉絲相當不捨。今適逢戲院七十五週年慶，立委林俊憲、文化局代理局長林韋旭、手繪電影看板畫師顏振發等人出席戲院生日派對，近百位民眾也冒雨前來「再多看一眼」，深怕承載數十年回憶的戲院就此消失。

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林韋旭表示，全美戲院結束營業讓不少民眾相當感傷，市長黃偉哲得知後非常不捨，特別要求文化局進一步了解全市戲院、影院目前所面臨的困境，並給予積極的輔導。也希望可以保留各空間，進一步思考如何協助轉型，華麗轉身。

參與民眾表示，全美戲院是古早記憶，自己住在附近，小時候都會到戲院看電影，買一張票看兩部電影很划算。影迷也紛紛表示，「特地來找尋早年觀影的記憶」、「真的很可惜」、「想再多看一眼」。也有外地遊客前來，才得知戲院將結束營業，覺得惋惜。

林俊憲提到，全美戲院承載五、六年級生記憶，面對停業與慶生派對百感交集，期待未來全美戲院轉型後，以全新姿態與民相見。戲院經理吳俊誠說，全美戲院不會結束，相信戲院也像電影一般，未來有許多的可能性，不排除與社區結合，成為很棒展演空間。

台南全美戲院在宣告三月二日將結束營業後，昨日如期舉辦戲院七十五週年生日派對。（記者王姝琇攝）

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