花蓮日出大道搭棚 喪家違法被罰

花蓮縣府斥巨資蓋的日出大道。（資料照）

2025/02/13 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府在前縣長傅崐萁任內耗資五億餘元，把昔日舊市區「溝仔尾」加蓋，鋪上豪華黑白石磚變身「花蓮日出大道」，春節期間舉辦年貨大街、元宵燈會，但另一頭卻有居民搭棚辦喪事，前天被檢舉到花蓮縣府，警方除開出首張罰單，也依場地管理辦法向喪家收一萬二千元場地費，棚架則在昨中午火速拆除。

傅任內耗資逾5億打造

傅崐萁在縣長任內，仿照韓國的東大門搬到花蓮市變「東大門夜市」，還將市區溝仔尾的紅毛溪加蓋，打造「日出大道」，夜市和日出大道都鋪設黑白棋盤格的豪華花崗岩石材，日出大道全長一．四公里、加上歐式燈光造景、花台，造價破五億元。

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日出大道除由縣府文化局量身打造「花蓮城市空間藝術節」、今年也舉辦年貨大街、太平洋燈會及元宵燈謎晚會，前天被民眾檢舉，在日出大道西側的Ｂ段場地有民眾搭棚辦喪事，還有議員民代送的花籃花圈，占用人行道，檢舉民眾說「這邊在辦喜氣的燈會，另一頭卻在辦喪事，像話嗎」？

占用人行道 警開1200元罰單

花蓮縣文化局指出，日出大道中央的廣場為人行道空間，也是藝文活動場地，要辦活動須依照縣府訂定的日出大道管理辦法，提前一個月申請。昨接獲檢舉前往稽查，由於日出大道中間為人行步道，由花蓮分局警員依違反道路交通管理處罰條例「占用人行道」，開出首張一千二百元罰單，如棚架不拆還要按日處罰。

收取場地費、清潔費 共1.2萬

喪家表示昨早上辦公祭出殯後就會趕快拆除。文化局表示，依管理辦法規定是不准民眾搭設棚架辦理私人祭奠，縣府除請警方開罰單，也按喪家實際使用時段，包括前晚、昨天上午共兩個時段，收取場地費、清潔費各六千元，合計一萬二千元，喪家也於昨午將棚架拆除。

花蓮縣府斥巨資蓋的日出大道，仿照法國香榭大道風光還選用昂貴的黑白石磚，民眾在此搭棚辦喪事，被認為殺風景。（記者花孟璟攝）

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