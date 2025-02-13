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    首頁　>　生活

    遭投訴飄臭味 宜蘭冬山某肥料廠允遷移

    2025/02/13 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉大進村某間肥料廠，長期被民眾投訴飄出「腐屍味」。宜蘭縣環保局現場稽查後已要求業者覆土，避免液體肥料味道飄散，但業者否認使用液體肥，表示近期就會把廠區遷走。

    讓冬山大進村民困擾多年的肥料廠，主要是把病死禽畜再利用成廢料，並在大進場址堆放肥料半成品用來發酵，但產生的氣味困擾附近居民多年。環保局多次接獲檢舉前往稽查，不過二○二一年業者已停放半成品，但臭味問題仍未解，只要廠內大門一敞開，味道飄散附近社區。

    投訴的王姓民眾說，光他自己就投訴超過四年半，每次投訴後僅會好轉一至二天，但沒過多久臭味又飄出，嚴重影響全家人生活品質，那種味道是讓人頻頻乾嘔的「腐屍味道」，真的是會臭到吐出隔夜飯，居民的要求，只是卑微單純的「想要呼吸新鮮空氣」。

    縣環保局表示，經稽查肥料廠，污染標準均符合法規，初步調查會有臭味原因，是業者使用液體肥料，在廠址周邊種菜導致，目前已建議業者覆土掩蓋，或減少使用液體肥料，降低異味的產生。

    業者否認使用液體肥料，並表示近期就會將廠區遷移離開，未來僅留單純農場使用。

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