宜蘭機車行失火 燒5棟14人逃出

2025/02/13 05:30

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭市民權新路一家機車行十一日深夜近十一點火警，猛烈火勢連燒五棟透天厝，並造成騎樓多輛汽機車熔毀僅剩車架，所幸住戶十四人全數逃出，九人預防性送醫，目前僅剩一人住院治療。消防局初判起火點位於機車行一樓，疑似機車底盤燃燒，暫時排除人為縱火。

宜蘭縣消防局十一日深夜獲報，宜蘭市民權新路機車行火警，附近居民跑出查看，發現火煙竄出伴隨爆炸聲相當駭人，消防局總計出動各式救災車輛廿三輛、警義消六十五名前往救災。

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火勢自機車行起火燃燒後，一發不可收拾，延燒到兩旁共五棟透天厝。臉部被燒傷起水泡的陳姓機車行老闆說，當時和妻子二人在一樓後方休息，聽到前方有爆炸聲響衝出查看，就發現屋子起火。隔壁許姓住戶一家五口也幸運逃出，驚恐透露當時全家在二樓，也是聽到外面有聲音，出門查看驚見火勢，騎樓汽機車瞬間陷入火海。

大火除造成五棟建築遭祝融，多輛汽機車也因烈焰熔毀，所幸當時屋內的十四名住戶均平安逃出，其中七名大人、二名小孩嗆傷預防性送醫，目前僅剩車行老闆臉部燒傷住院治療。

宜蘭縣消防局昨天下午進行火場調查，暫時排除人為縱火，根據現場燃燒程度，起火點為機車行一樓，加上有民眾證述看見機車底盤冒煙，懷疑與電池故障波及油箱有關，才會造成爆炸。

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