暢遊宜蘭抽好禮到3/2 最大獎汽車

宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，只要消費滿五百元就可上網登錄抽獎，昨舉行第一波抽獎活動。 （記者游明金攝）

2025/02/13 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」，全國民眾到宜蘭旅遊，只要消費滿五百元就可上網登錄抽獎，昨舉行第一波抽獎活動，抽出最大獎六十五吋電視等一二五個獎項。縣府表示，首波抽獎活動已累積八千三百多人次參與，第二波活動持續到三月二日，最大獎是Toyota Yaris Cross汽車一輛，價值約六十九萬元，歡迎民眾把握機會。

加油500元 礁溪民眾中大獎

縣政府推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，自去年十二月廿五日至今年三月二日，全國民眾到宜蘭旅遊，只要在食、宿、遊、購、行等五大類別任一合法店家單筆消費滿五百元，取得統一發票或購物證明，上傳至活動官網，就可參加抽獎。

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縣府將活動分成兩波抽獎，第一波抽獎在昨天元宵節舉行，抽出獎品包括台灣三洋六十五吋電視機、無線吸塵器、iPad平板電腦、變頻洗衣機等一二五項好禮。

昨天最大獎是市價一萬九九○○元的電視機，由礁溪鄉黃姓民眾中獎，他只在台灣中油加油五百元就獲得大獎，民眾即日可至「暢遊宜蘭抽好禮」活動官網及宜蘭勁好玩粉絲專頁查詢抽獎結果。

縣府指出，昨天只是第一波抽獎，活動將持續到三月二日，第二波抽獎日期是三月十二日，將抽出最大獎汽車一輛、電動機車二輛、iPhone16手機三支、六十五吋電視、無線吸塵器、變頻洗衣機、除濕機、電玩遊戲機各二臺、智慧型手錶二支等多項好禮。

到宜縣消費滿五百元 就可登錄

縣府工商旅遊處說，第一波抽獎活動已累積八千三百多人次參與，帶來的觀光效益可觀，歡迎全國民眾來宜蘭玩，就有機會把汽車開回家，只要消費滿五百元，不同一張的發票，個人可以重複登錄，增加中獎機會。

縣政府表示，昨天恰逢小過年元宵節，新春喜氣仍舊濃厚，縣內旅遊市場以國旅為主，為吸引遊客來宜蘭消費及住宿，推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，期望振興宜蘭觀光，為商家創造更多商機。

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