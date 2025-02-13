為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中「逾期書回娘家」 催回20年前借書

    逾9萬圖書外借未還，中市圖喊話回娘家，漂流20年的「甲龍」回來了。（市圖提供）

    逾9萬圖書外借未還，中市圖喊話回娘家，漂流20年的「甲龍」回來了。（市圖提供）

    2025/02/13 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立圖書館目前有逾七百萬藏書，但也有超過九萬冊圖書外借後逾期未還。市圖配合更新逾期通知改由電子郵件及官方APP發送，更趁機推出「逾期書回娘家」活動，鼓勵民眾還逾期書，二月底前還書即能解除停止借書限制，也會不罰款，結果催出廿年前外借的圖書「甲龍」回家，當時借書的小學生，現在已是社會新鮮人。

    二月底前還逾期書 免罰款且恢復借書權

    台中市立圖書館以往若有預約圖書取書或逾期通知，常以手機簡訊通知，今年改採電子郵件、官方APP等方式發送，配合新通知政策調整，推出「逾期書回娘家」活動，只要在二月底將家中的逾期書送回圖書館，就不會被系統停止借書權利，也不收取逾期罰款。

    截至去年底 有9萬多本書逾期未歸

    中市圖指出，截至去年底，計有九萬餘冊逾期未歸還圖書，被外借最久尚未歸還的是「正確的醫學常識」，已借書逾期卅年未歸；日前精武圖書館收到一本廿年前在「清水鎮立圖書館時代」被外借的圖書「甲龍─恐龍公園」，當年借書的小學生，如今已是社會新鮮人，他後來搬家到市區，今年春節大掃除，找到兒時借的圖書，自己也十分意外。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播