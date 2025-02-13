台中「逾期書回娘家」 催回20年前借書

逾9萬圖書外借未還，中市圖喊話回娘家，漂流20年的「甲龍」回來了。（市圖提供）

2025/02/13 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市立圖書館目前有逾七百萬藏書，但也有超過九萬冊圖書外借後逾期未還。市圖配合更新逾期通知改由電子郵件及官方APP發送，更趁機推出「逾期書回娘家」活動，鼓勵民眾還逾期書，二月底前還書即能解除停止借書限制，也會不罰款，結果催出廿年前外借的圖書「甲龍」回家，當時借書的小學生，現在已是社會新鮮人。

二月底前還逾期書 免罰款且恢復借書權

台中市立圖書館以往若有預約圖書取書或逾期通知，常以手機簡訊通知，今年改採電子郵件、官方APP等方式發送，配合新通知政策調整，推出「逾期書回娘家」活動，只要在二月底將家中的逾期書送回圖書館，就不會被系統停止借書權利，也不收取逾期罰款。

請繼續往下閱讀...

截至去年底 有9萬多本書逾期未歸

中市圖指出，截至去年底，計有九萬餘冊逾期未歸還圖書，被外借最久尚未歸還的是「正確的醫學常識」，已借書逾期卅年未歸；日前精武圖書館收到一本廿年前在「清水鎮立圖書館時代」被外借的圖書「甲龍─恐龍公園」，當年借書的小學生，如今已是社會新鮮人，他後來搬家到市區，今年春節大掃除，找到兒時借的圖書，自己也十分意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法