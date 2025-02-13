為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中東勢新丁粄節 現做120斤吸睛

    東勢新丁粄節開幕式，昨由立法院副院長江啟臣、客委會副主任范佐銘、台中市客委會江俊龍、製粄職人吳新發（中）等人一同揭開「120斤大粄」，象徵活動起跑！（記者廖耀東攝）

    東勢新丁粄節開幕式，昨由立法院副院長江啟臣、客委會副主任范佐銘、台中市客委會江俊龍、製粄職人吳新發（中）等人一同揭開「120斤大粄」，象徵活動起跑！（記者廖耀東攝）

    2025/02/13 05:30

    〔記者歐素美／台中報導〕二○二五新丁粄節昨天在東勢客家文化園區盛大開幕！市長盧秀燕雖缺席，但行政院客委會副主委范佐銘，以及有意角逐市長寶座的立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔等皆出席，現場大跳「台灣尚勇」，還有DIY客家龜版及超大新丁粄現場製作秀，令民眾驚艷。

    不少民眾冒雨前來 沾喜氣

    昨天雖然天公不作美，下起大雨，但東勢新丁粄節仍吸引許多民眾到場，市府請來小朋友與中信兄弟啦啦隊大跳「台灣尚勇」，炒熱氣氛；周邊並有許多客家美食或工藝等市集，讓大家得可品嚐客家美食及欣賞客家木製器具等手藝。

    市客委會主委江俊龍表示，二○二五新丁粄節開幕，雖然下大雨，但民眾仍十分熱情，數十位北美華僑也來共襄盛舉，現場有二五○多位來賓一起體驗新丁粄DIY，同時有一二○台斤的超大新丁粄現場製作秀，由吳新發老師現場製作。活動現場共有一個龜粄及一個桃粄，在活動期間的下午五點半會切開與民眾分享。

    立法院副院長江啟臣表示，新丁粄節就是一個幸福的節日、一個分享的節慶，元宵節除了看燈會、花燈，也可以來東勢一年一度的新丁粄節，這裡有好吃的客家龜粄外，還有很多客庄活動及表演，歡迎大家來參加新丁粄節。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播