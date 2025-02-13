台中東勢新丁粄節 現做120斤吸睛

東勢新丁粄節開幕式，昨由立法院副院長江啟臣、客委會副主任范佐銘、台中市客委會江俊龍、製粄職人吳新發（中）等人一同揭開「120斤大粄」，象徵活動起跑！（記者廖耀東攝）

2025/02/13 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕二○二五新丁粄節昨天在東勢客家文化園區盛大開幕！市長盧秀燕雖缺席，但行政院客委會副主委范佐銘，以及有意角逐市長寶座的立法院副院長江啟臣、立委何欣純、楊瓊瓔等皆出席，現場大跳「台灣尚勇」，還有DIY客家龜版及超大新丁粄現場製作秀，令民眾驚艷。

不少民眾冒雨前來 沾喜氣

昨天雖然天公不作美，下起大雨，但東勢新丁粄節仍吸引許多民眾到場，市府請來小朋友與中信兄弟啦啦隊大跳「台灣尚勇」，炒熱氣氛；周邊並有許多客家美食或工藝等市集，讓大家得可品嚐客家美食及欣賞客家木製器具等手藝。

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市客委會主委江俊龍表示，二○二五新丁粄節開幕，雖然下大雨，但民眾仍十分熱情，數十位北美華僑也來共襄盛舉，現場有二五○多位來賓一起體驗新丁粄DIY，同時有一二○台斤的超大新丁粄現場製作秀，由吳新發老師現場製作。活動現場共有一個龜粄及一個桃粄，在活動期間的下午五點半會切開與民眾分享。

立法院副院長江啟臣表示，新丁粄節就是一個幸福的節日、一個分享的節慶，元宵節除了看燈會、花燈，也可以來東勢一年一度的新丁粄節，這裡有好吃的客家龜粄外，還有很多客庄活動及表演，歡迎大家來參加新丁粄節。

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